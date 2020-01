El osito de Tous, a examen

La Audiencia Nacional investiga si Tous ha cometido falsedad y publicidad engañosa vendiendo joyas de oro o plata que en realidad no lo son totalmente y que están rellenas con otro material. Joyeros consultados por COPE aseguran que cualquier pieza que compremos tienen un pequeño porcentaje de cobre o de otro material para lograr su dureza. La clave está en si Tous ha vendido como joyas de oro y plata piezas que cuentan con una aleacción superior a la permitida por la ley. La compañía sí admite a COPE que el 12% de sus joyas de plata cuentan con un núcleo realizado con un material similar al metacrilato.

La investigación arrancó hace algo más de un año cuando la Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyería -Consujoya- presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Córdoba asegurando que había detectado piezas de la firma Tous que estaban rellenas de un material no metálico. Rafael Valenzuela, presidente de esta asociación, nos ha contado a COPE que ante notario rompieron dos piezas de Tous elegidas al azar y certificaron que en su interior había un plástico. De ahí la Guardia Civil amplió la investigación al resto de España. Es por ello por lo que la Audiencia Nacional ha asumido el caso y mañana el juez Santiago Pedraz interrogará en calidad de investigados a representantes de la firma de joyería y también de Applus Laboratories, la empresa encargada de probar la calidad de las joyas. La Fiscalía sospecha que ha podido cometer los delitos de estafa continuada, falsedad documental, publicidad engañosa y corrupción entre particulares.

¿DE QUÉ ESTÁN COMPUESTAS LAS JOYAS QUE COMPRAMOS?

Los joyeros consultados por COPE nos aclaran que cualquier pieza de joyería que compremos no es completamente de oro o de plata. Por ejemplo, un anillo de oro de 18 quilates o una pulsera de plata de 925 milésimas no están compuestos al cien por cien de ello. Cuentan con un pequeño porcentaje de otro material para lograr su dureza, una pequeñísima parte porque el oro es muy blando y no se puede manejar. Todo ello pasa por un doble sello que certifica su autenticidad y calidad. Y ahí radica la denuncia sobre Tous porque esta asociación asegura que las piezas que vende como si fueran íntegramente oro o plata cuentan con un porcentaje mayor al permitido. Armando Rodríguez, secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, nos aclaraba a COPE precisamente este punto. 'Si yo vendo un metal no noble envuelto y recubierto de un metal precioso estoy hablando de un objeto que se conoce normalmente como chapado en oro o plata. Lo cual no quiere decir que haya un fraude al consumidor. Lo que se trata es que cuando uno comercializa un producto el consumidor tiene que tener la información necesaria para saber qué está comprando'.

TOUS SE DEFIENDE

La firma de joyería catalana se ha puesto en contacto por COPE para intentar aclarar la polémica. En todo momento insiste en que se ha hecho una mala interpretación de la ley que atribuyen 'a ruido'. Aseguran que todo se está haciendo bien pero introduce un matiz importante. Admite Tous que un 12% de sus joyas en plata se realizan con una técnica llamada 'electroforming' por la que el núcleo central es un material no metálico similar al metacrilato. Después se añade una pintura de cobre, se mete en unos bidones de plata de primera ley. Un procedimiento que dura 15 horas y que se hace con las piezas más grandes. Insiste la firma en que se venden como plata y oro porque la legislación española lo certifica. No aclara si el famoso oso, el emblema de la marca, está entre ellas.

UN HISTORIAL CON POLÉMICAS

Tous es una empresa catalana fundada en 1920. Su sede central está en Barcelona y cuenta con unas 700 tiendas en más de 50 países. La composición de su famoso oso no es la primera polémica que tiene que sortear. Hace un par de años en las redes se promovió un boicot contra ella acusándola de alinearse con las tesis independentistas. Además en 2006 su nombre apareció en la prensa porque el marido de una de las hijas de la saga, Lluis Corominas mató a un ladrón cuando iba a asaltar la casa familiar.