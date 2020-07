Ortuzar dice que un gobierno de coalición es la "fórmula ideal" y cree que el PSE-EE también irá en esa dirección

Deja en manos de Urkullu la estructura de Gobierno pero dice que las áreas están definidas, han funcionado y no cree que deba ser "escollo"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el PNV ha trasladado al PSE-EE que su "fórmula ideal" es la de un Gobierno de coalición y enmarca en una "estrategia negociadora" que los socialistas no aclaren si apuestan por esa opción o por un apoyo externo, pero cree que también irán en la "dirección" de reeditar el Ejecutivo de la pasada legislatura.

En una entrevista a Onda Vasca, se ha referido, de esta manera, a la primera reunión que mantuvieron este lunes el PNV y el PSE-EE en la que acordaron empezar a trabajar en un programa de Gobierno compartido, pero los socialistas no aclararon si se decantarán por un gobierno de coalición o por un acuerdo parlamentario para dar estabilidad al Ejecutivo.

Ortuzar ha indicado que respeta la posición del PSE-EE de no aclarar la fórmula en la que está pensando para dar estabilidad al Gobierno Vasco y cree que tendrá que ver con su estrategia negociadora para "no pillarse los dedos" y no asumir compromisos o tomar decisiones "sin saber el contenido final del programa".

COALICIÓN, "FÓRMULA IDEAL"

El dirigente jeltzale ha asegurado que han hecho saber al PSE-EE que para el PNV la "fórmula ideal" sería un gobierno de coalición, por "coherencia" con el resto de las instituciones y también porque sería la "quintaesencia de la fortaleza y la estabilidad", además, "con mayoría absoluta". "Ayer hablábamos los dos de la necesidad de un Gobierno fuerte y estable", ha apuntado.

Por ello, ha indicado que el PNV va a ir "en esa dirección" y cree que también el PSE-EE, pero ha insistido en que entiende que "no prefije desde ahora cuál es la fórmula".

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO

Sobre la estructura del Gobierno, Ortuzar ha afirmado que las "cosas han ido bien" en los últimos cuatro años y ha habido una "buena relación" entre los dos partidos. El líder jeltzale ha indicado que ahora habrá que "readecuar los objetivos" porque la crisis sanitaria y económica ha puesto "todo un poco patas arriba" pero, en principio, apuesta "por el continuismo y la estabilidad que se ha ido proyectando en estos años".

En relación a si habría la misma proporcionalidad en el reparto de áreas, ha afirmado que, en el modelo de bicefalia del PNV, eso lo "dejan en manos del Lehendakari", que "ya estará pensando en la mejor de las estructuras del Gobierno". No obstante, ha apuntado que, en un análisis frío y preliminar", parece que las áreas están "definidas" y han "funcionado bien". "Seguro que habrá cosas que se pueden mover, pero no debiera de ser el escollo principal el reparto de esas áreas", ha añadido.

Ortuzar ha afirmado que, pese a las fechas, es "urgente" que en septiembre se cuente con un Gobierno conformado, "capaz de agarrar fuerte el timón y poner al país en proa a la salida de esta marejada".

El líder jeltzale ha señalado que, entre hoy y mañana, los parlamentarios están recibiendo las credenciales de las Juntas electorales y ha indicado que, probablemente, este viernes se acredite en la Cámara vasca el grupo parlamentario del PNV, de manera que, al superar los 25, se pondría "en marcha el reloj". Por ello, calcula que la primera semana de agosto se constituirá el Parlamento.

ACUERDOS AMPLIOS

Por otra parte, Ortuzar se ha mostrado favorable a que se consigan "acuerdos más amplios" y cree que sería bueno que se "lograran acuerdos de país". "Son acuerdos más reforzados, más amplios, están por encima de los acuerdos de Gobierno", ha añadido.

Ortuzar ha destacado que hay una crisis sanitaria y económica y "sería bueno que hubiera un pacto de reconstrucción o de relanzamiento nacional de Euskadi" al que se pudieran sumar otras fuerzas políticas, entre las que ha citado a Elkarrekin Podemos, EH Bildu e "incluso el PP, "aunque, a lo largo de esta campaña, ha hecho una especie de dejación o de enmienda a la totalidad a todo lo construido en Euskadi desde los últimos 40 años". "Pero, sí, nosotros aspiramos a que EH Bildu y Podemos puedan sumarse a esos acuerdos de reconstrucción nacional", ha añadido.

Ante la disposición expresada ayer mismo por Elkarrekin Podemos de llegar a acuerdos con el PNV, Ortuzar ha indicado que, el PNV ha pasado "en menos de 72 horas de ser el demonio, a ser ahora un pretendiente con el que se puede pactar".

En este sentido, ha afirmado que en política hay que ser "un poquito más serios", pero "bienvenido sea". "Prefiero que quieran pactar conmigo a que me quieran echar que es lo que querían hasta el mismo día de las elecciones", ha afirmado.

"Podemos defender cada uno nuestras ideas, pero lo que no puede ser es que lo que hoy es blanco mañana sea negro y lo que ayer era negro mañana sea blanco. Nosotros encantados, y llamaremos a Podemos y hablaremos con ellos, pero hace falta más consistencia", ha afirmado.

En relación a si participarán en la ronda de contactos anunciada por EH Bildu, ha precisado que, de momento, no les han llamado y ha indicado que es otra formación que "no deja de sorprenderles".

"La noche electoral y al día siguiente de las elecciones hablaban de dos posibles ámbitos de acuerdo, un ámbito soberanista y otro de izquierdas y, al día siguiente, ya nos quitaron la capacidad o la vitola de soberanistas, ya solo ellos son soberanistas dentro del Parlamento Vasco", ha afirmado.

Ortuzar ha manifestado, no obstante, que ya dijeron en campaña que se les iban a olvidar "todas las afrentas e insultos" porque "Euskadi merece que se haga eso".

"Y si nos llaman y les vemos en buena disposición les ofreceremos esos acuerdos de país que queremos tejer entre más que el propio Gobierno, lo que no vamos a aceptar es que quieran montar un 'show', una especie de ronda alternativa de conformación de no gobierno porque ellos no tienen capacidad para conformar un gobierno", ha añadido.

Ortuzar ha afirmado que eso es lo que tienen que entender que "las elecciones quitan y ponen". "Y a nosotros nos han puesto y a ellos no les han puesto, me parece bien que hagan rondas con los actores políticos y sociales pero las rondas tiene que estar encaminadas hacia algún objetivo y, desde luego, esa ronda no puede ser la de conformar un Gobierno porque esa tarea ha recaído en el PNV", ha indicado.

El líder jeltzale ha asegurado que aritméticamente "no les da", pero, como tienen "la obsesión de desalojar al PNV, vaya usted a saber lo que puedan intentar".

REBROTES

Por otra parte, antes los rebrotes de coronavirus en Euskadi, ha rechazado que tenga que ver con las elecciones porque en otros puntos como Navarra, Aragón o Cataluña no ha habido comicios y, en algunos casos, "están peor".

Por ello, cree que hay que ser "un poquito más serios" y ha indicado que quienes "están haciendo esa crítica, tienen filiación política, no es una crítica social o de gente normal".

"Es, una vez más, jugar con una desgracia, con el miedo de la gente y con los sentimientos de la gente, espero que dejen de hacerlo porque no estamos para perder el tiempo con este tipo de florituras, lo que hace falta ahora es ponerse manos a la obra en el ámbito sanitario y social para que estos brotes vayan a menos y en el sociopolítico y económico para salir de la crisis", ha concluido.