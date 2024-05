La UR organiza el 18 de junio un encuentro internacional con expertos de la lingüística computacional

La Universidad de La Rioja organiza el próximo 18 de junio el encuentro 'La Rioja Connection. International Network of Computational Linguistics, Natural Language Processing and Artificial Intelligence applied to language', una jornada que reunirá a expertos en el ámbito de la lingüística computacional, del procesamiento del lenguaje natural (PLN) y de la inteligencia artificial (IA) aplicada al lenguaje.

Enmarcado en el proyecto Economía Digital del Lenguaje e Inteligencia Artificial (dirigido por Javier Martín Arista) del Plan de Transformación de la Universidad de La Rioja, el encuentro busca vincular a expertos investigadores y docentes de universidades internacionales que trabajan activamente en lingüística computacional, procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial para compartir enfoques en torno a ellas y crear una red de contactos que permita abrir líneas de trabajo conjunto en un futuro.

El programa del encuentro se estructura en dos conferencias plenarias y tres paneles de comunicaciones. La primera de las conferencias, 'Construyendo corpus sintéticos con grandes modelos de lenguaje' (Constructing synthetic corpora with large language models), será impartida por Carlos Periñán Pascual, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Por su parte, Ruslan Mitkov, de la Universidad de Lancaster (Inglaterra) impartirá la conferencia 'El futuro del procesamiento del lenguaje natural' (The future of Natural Language Proccessing).

En los paneles de comunicaciones participarán, Jonathan Dunn (Universidad de Illinois, EEUU), Ondrej Tich (Charles University, Praga, República Checa), Ana María Fernández-Pampillón Cesteros y Doaa Samy Khalil Shawer (Universidad Complutense de Madrid), Seun Ajao (Universidad Metropolitana de Manchester, Inglaterra), Kulvinder Panesar (Universidad de Bradford, Inglaterra), Serge Sharoff (Universidad de Leeds, Inglaterra), Antonio Moreno Sandoval (Universidad Autónoma de Madrid), Tony Russell-Rose (Universidad de Londres, Inglaterra), David Sánchez Martín (Universidad de las Islas Baleares) y Michael Pidd (Universidad de Sheffield, Inglaterra).

Coordinado por Javier Martín Arista y Raquel Vea Escarza, la temática de este evento se alinea con los ejes vertebradores del proyecto de Economía Digital del Lenguaje, que se resumen en las diversas aplicaciones de PLN a tareas de comprensión, interpretación y generación de lenguaje, los avances de la IA en el ámbito lingüístico, la oferta de formación universitaria especializada que capacite a profesionales en este campo, así como de actividades, eventos y cursos que pongan en contacto a estudiantes, egresados, profesorado universitario, empresas, entidades colaboradoras y expertos en PLN e IA aplicados al lenguaje.

La jornada (íntegramente en inglés) será de libre acceso hasta completar aforo y también podrá seguirse en streaming. Los participantes que asistan a tres de los bloques en que se estructura el encuentro (una conferencia plenaria y dos paneles de comunicaciones) recibirán un certificado de asistencia, para lo que deberán inscribirse a través de la página de la Universidad de La Rioja antes del 17 de junio.