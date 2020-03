La opinión de Herrera sobre los test fallidos comprados en China marca la mañana política

Los test de detección del coronavirus comprados en China y que no funcionan han sido los protagonistas de una mañana política en la que hemos sabido además que el número total es muy superior a lo que se había dicho ayer: 50.000 y no 9.000 son los test que el Gobierno ha tenido que devolver por su ineficacia.

Audio

Herrera opina sobre los test fallidos

En su editorial, Carlos Herrera ha manifestado su opinión sobre el esperpento de los test: "Bueno, después de haber escuchado la noche del sábado a Sánchez darnos una leccción de lo importante que era la homologación de los test rápidos, ayer el Gobierno tiuvo que admitir el bochorno de haber comprado unos tets que solo tenían una fiabilidad del 30%. Y en el episodio no ha faltado ni siquiera el escarnio de que la embajada china emitiera un comunicado recordando que el proveedor utilizado por el Gobierno español no figura en la lista de empresas homologadas por el Gobierno.

¿A qué bazar han ido a comprar? Esto qué dice el ministro de Sanidad, "pues lo devolvemos y ya está". Escuchen.

Sí, claro, y va a ser tan fácil. Hay algo que en términos de opinioón pública resulta demoledor. No son nunca las grandes cifras, son las anécdotas, la chorrada si quieren, los episodios concretos que quedan fijados para siempre en nuestra memoria: el dinero en prostíbulos de los ERES, las compras en lencería de las tarjetas black,la mariscada de los sindicatos..."

PARA LEER MÁS

Herrera, sobre los test del Gobierno: "En vez de comprar en China, compran en los chinos"

Sanidad admite que son 50.000 y no 9.000 test

El Ministerio de Sanidad ha admitido en la jornada de hoy que la cifra total de test comprados a una empresa no homologada en China, y que no funcionan, es de 50.000 y no de 9.000 como inicialmente habían asegurado.

El problema de estos test rápidos es su falta de precisión: tienen una sensibilidad del 30%, mientras que la prueba tradicional, la técnica conocida como PCR (reacción en cadena de polimerasa), más lenta, pero que ha sido hasta ahora la referencia, supera el 80%.

Desde Sanidad se defiende que esta compra fallida supone un porcentaje muy pequeño si se compara con los 5,5 millones de test adquiridos en China.

PARA LEER MÁS

El Gobierno admite que compró al menos 50.000 test fallidos a la empresa china, no solo 9.000

Audio

Marín desmiente al ministro Illa en COPE

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha sido entrevistado este viernes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que en la comunidad "se ha hecho un trabajo de previsión con mucha antelación", en parte por la experiencia de la crisis de la listeria. En concreto, desde enero empezaron a "preparar al personal" y a comprar mascarillas para hacer frente al coronavirus.

PARA LEER MÁS

Marín desmiente al ministro Illa en COPE: "En Andalucía hemos recibido 252 mil mascarillas y no 800 mil"

Audio

Rosa Díez responde a Podemos tras sus críticas a Amancio Ortega

Rosa Díez ha calificado de "miserable" un tuit que Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, escribió para arremeter contra los gestos solidarios que ha realizado el empresario Amancio Ortega durante la crisis del coronavirus. En un su sección de cada viernes en "Herrera en COPE", la exdiputada ha sostenido que a los miembros de Podemos "no se les conoce ni una buena palabra ni una buena acción". "Van en contra de personas que no sólo ejercen solidaridad sino que se comportan como ciudadanos ejemplares y decentes. No cómo ellos, a los de Podemos y toda su panda, a los que no se les conoce ni una buena palabra ni una buena acción. Da asco. Son incapaces de hacer cosas buenas y quieren impedir por todos los medios que haya buena gente que haga cosas en beneficio del conjunto de todos los ciudadanos", ha dicho.

La solidaridad no es caridad, es una reacción de humanidad y compromiso propia de ciudadanos decentes. “Caridad” es lo que practicabas tú con tu empleada a la que ni siquiera pagabas la seguridad social, que es su derecho. No tienes vergüenza. https://t.co/SCo6Vqpnfz — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 24, 2020

PARA LEER MÁS

Rosa Díez pone en su sitio a Podemos por criticar a Amancio Ortega

Vox responde a Irene Montero

La ministra de Igualdad reapareció en LaSexta, donde defendía así la convocatoria de la manifestación del 8 de marzo: "Hicimos lo nos dijeron toda las autoridades sanitarias y los expertos, y no solo no se suspendieron, sino que hubo centenares de eventos deportivos y culturales", se justificaba la ministra.

Vox respondía a través de su cuenta de Twitter a lrene Montero, a la que acusaba de beneficiarse de la tragedia.

PARA LEER MÁS

La severa respuesta de Vox a Irene Montero tras defender el 8-M