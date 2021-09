Olona considera “insultante” que se vincule a Vox con agresiones de odio

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha considerado este miércoles insultante que se intente vincular a Vox con cualquier manifestación de odio y agresión, después de que a un joven le grabaron la palabra "maricón" en un glúteo en el barrio madrileño de Malasaña.

Olona ha hecho estas declaraciones en Badajoz, a pregunta de los periodistas, al término de un acto público de su partido y ha recordado que su partido es la única formación que recibe agresiones y ataques como consecuencia de esos mensajes políticos orquestados y lanzados de forma intencionada.

En el mejor de los casos el resto de partidos calla, ha criticado Olona, mientras que el Gobierno central, el PSOE y Podemos los justifican, y alegan que la sangre de una diputada de Vox cuando le han reventado una ceja en un acto de campaña en el País Vasco en realidad era ketchup".

A su juicio, no cabe la menor duda de que estos intentos de vincular a Vox con las manifestaciones de agresiones tienen un objetivo muy concreto".

"Ya lo intentaron en el caso de Samuel al insultar a su padre cuando pidió que no se politizara su asesinato o al no importarles que los informes policiales reflejaran que no había ningún tipo de motivo homófobo en el asesinato -ha subrayado-, y ahora vuelven a intentarlo con la agresión producida en Malasaña pues en ese caso no les funcionó.

Esas voces que intentan vincular a la formación con el odio callan cuando en Toledo el agredido es una persona homosexual que es simpatizante de Vox, quien ha declarado además que el único que se ha puesto en contacto con él cuando se conoció la agresión homófoba sufrida fue Santiago Abascal, ha manifestado.

Olona ha afirmado que Vox no estará en el consenso progre de tener que criminalizar a nadie para justificar los chiringuitos y la existencia de quienes normalmente no tienen otra forma de ganarse la vida que la teta pública, pues huyen de la cultura del esfuerzo.

Sobre la agresión de Malasaña ha apuntado que los medios de comunicación han informado de que "se está investigando si el origen es una banda latina.