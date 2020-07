Macarena Olona tras el gesto hacía ella de Santiago Abascal: “No me siento ni menos mujer ni insegura”

La diputada de Vox en el Congreso, Macarena Olona, se ha convertido en todo un referente para muchas mujeres que, como ella y como defiende Vox, creen “en la cultura del esfuerzo” frente al “feminismo de cuota” que, según aseguran, es “la única carretera para transitar” que plantea tanto el Gobierno de Sánchez e Iglesias, como Podemos.

De hecho, la portavoz adjunta de Vox, ha defendido en innumerables ocasiones que todas las mujeres que forman parte de su partido son “mujeres libres, empoderadas, que no tenemos ningún tipo de complejo y que no somos débiles se lo aseguro, ni mucho menos sumisas, somos iguales, con una igualdad real ante los hombres”.

Olona ha afeado multitud de veces a las feministas que cuando el vicepresidente del Gobierno y líder Podemos, Pablo Iglesias, al que ha llamado irónicamente “el feminista”, “acusa y califica de inmundicia a una diputada de Vox o fantasea con azotar hasta que sangre a una periodista, ahí, los siempre atentos oídos censores de las amantes del lenguaje inclusivo, se quedan sordos”.

Quizás por ello, en una nueva entrevista concedida al medio digital 'La Retaguardia', Olona ha asegurado que “para mí, un hombre es la imagen que vimos cuando el presidente Abascal retiró y colocó mi silla para ayudarme, puesto que yo tenía una barriga de ocho meses y hasta respirar me costaba la vida. Eso es un hombre. Y no me siento ni menos mujer ni insegura por ver ese gesto de persona y de ser humano”, mientras que, por otro lado, ha recordado cuando “en el Congreso, Irene Montero, embarazada de gemelos, tenía que hacer auténticos malabarismos para alcanzar su escaño, mientras el señor Pablo Iglesias se quedó tan pancho sentado en el suyo”.

Pueden quedarse con su feminismo... Nosotras nos llevamos la mejor parte. pic.twitter.com/cHNKsIXCtI — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 2, 2020

Por eso, la diputada de Vox se ha preguntado si “¿ese es el modelo de hombre que quieren?“ las que defienden “ese feminismo que no es feminismo, sino hembrismo, es un odio profundo. Y ya no sólo hacia el varón, también hacia las mujeres que no sienten, que no piensan como ellas, que no consideran que haya que criminalizar al hombre para sentirse más mujeres, que no sienten que haya que acobardar ni arrodillar al varón”, ha subrayado.

La portavoz adjunta de Vox ha compartido una fotografía donde se ve esos dos momento que comentaba, el protagonizado por ella y Abascal, y el protagonizado por Montero e Iglesias, con una contundente frase: “Pueden quedarse con su feminismo... Nosotras nos llevamos la mejor parte”.

