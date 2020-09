El negro pronóstico del 'Financial Times' para las próximas semanas en España

Si hace poco más de una semana fue el New York Times quien sentenciaba la gestión que se estaba realizando en España de la pandemia, hoy ha sido el Financial Times quien ha analizado las causas por las que nuestro país podría estar siendo, a día de hoy, -y tras el primer golpe de covid-19- uno de los países más afectados de nuevo por la pandemia de toda Europa.

En el artículo publicado este jueves en el periódico económico británico, se apunta a las fiestas y las reuniones sociales como el principal motivo del aumento de contagios. Algo que podría quedar reflejado en cómo se ha reducido la edad media de los contagiados por covid-19 y en incremento de los casos asintomáticos, ya que generalmente los más jóvenes son propensos a no mostrar síntomas de la enfermedad.

Sin embargo, desde el periódico han querido referirse más expresamente a los botellones, algo que para el Financial Times “es una alternativa barata a los bares” y que en España ha preocupado mucho a lo largo de las últimas semanas. Algo contra lo que muchas comunidades autónomas han establecido restricciones y medidas con el único objetivo de erradicarlos.

El periódico también ha destacado los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Sanidad, encabezado por Salvador Illa, para tratar de llegar a los más jóvenes, algo que aparentemente no está funcionando. Por ello, el Ministerio ha tomado la decisión de abrirse una cuenta en la popular red social Tik Tok, cuyo público potencial son, precisamente, los más jóvenes.

Los hogares: el mayor foco de contagio según el Financial Times

Así lo recoge el reportaje, y destaca que “el país está más densamente poblado de lo que a mundo se imagina, con casi toda su población concentrada en aproximadamente el 13% de su masa terrestre”, reza el artículo.

Sin embargo, el Financial Times no ha querido dejar de hacer una reflexión sobre los posibles motivos políticos que han podido contribuir a esta situación y critica directamente a la descentralización de los poderes públicos en lugar de la gobernanza central: “El problema es que la crisis se ha complicado enormemente por la polarización política de España y su modelo descentralizado de gobernanza”, explica.

Ataques directos al gobierno de Pedro Sánchez

“Pedro Sánchez insiste en que el manejo de la pandemia es ahora principalmente responsabilidad de las regiones del país, cuyo presupuesto colectivo es diez veces mayor que el de su administración. Las regiones responden que el gobierno central debe brindar más liderazgo”, resume.

Con esto, el Financial Times ataca directamente no solo a la gestión por parte del Gobierno de la pandemia por el nuevo coronavirus en nuestro país, sino que además critica la actitud del presidente del Gobierno al dejar la responsabilidad en la mano de las comunidades autónomas.

El artículo también recoge que el resultado es que “si bien los controles se eliminaron rápidamente en junio, y se descartaron planes para una eliminación gradual, la reintroducción de tales restricciones ha sido deficiente y, a veces, poco entusiasta”, añade.

Un nuevo ataque que demuestra que nuestra imagen está muy dañada fuera de nuestras fronteras, además de ser muy criticados por cómo hemos actuado frente a la covid-19.

Este artículo, que da a entender que no hemos sido un buen gestor de la pandemia, critica a Pedro Sánchez y su estrategia de desentenderse de las comunidades.

Unas comunidades que han visto cómo el presidente del Gobierno ha descargado en ellas ciertas responsabilidades que no no debería corresopnderlas -como la posibilidad de decretar el estado de alarma-, y ante lo que muchos presidentes han pedido mayor implicación del Gobierno en un momento en el que los casos de covid- 19 no paran de aumentar.