Los políticos españoles se han volcado con el ex seleccionador de fútbol español, Luis Enrique, tras el fallecimiento de su hija pequeña Xana. A través de sus Twitter personales han querido mostrar su apoyo al ex futbolista y ex entrenador, entre otros equipos, de Barcelona y Celta de Vigo.

El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha querido mostrar su apoyo al asturiano y manifiesta que "no hay palabras que puedan acompañar en este dolor". A su vez, manda "un sentido abrazo a Luis Enrique, y a toda la familia, ante la pérdida de su pequeña Xana".

No hay palabras que puedan acompañar en este dolor.



Mi sentido abrazo a Luis Enrique, y a toda la familia, ante la pérdida de su pequeña Xana. https://t.co/X05JBxSJq9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 29 de agosto de 2019

También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha mostrado a través de su cuenta, el "dolor ante la pérdida de la pequeña Xana" y ha querido mandar "mucha fuerza para Luis Enrique y su familia en este momento tan duro y tan terriblemente injusto en la vida de unos padres".

No hay palabras para expresar el dolor ante la pérdida de la pequeña Xana... Mucha fuerza para Luis Enrique y su familia en este momento tan duro y tan terriblemente injusto en la vida de unos padres. DEP https://t.co/ftQ0C4vst0 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 29 de agosto de 2019

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, también se sentía "sin palabras" ante el triste acontecimiento y le transmitía su pésame al ex seleccionador.

No hay palabras.



Lo siento muchísimo @LUISENRIQUE21 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 29, 2019

Desde el Ministerio de Cultura y Deporte apoyaban a Luis Enrique y en nombre del ministro José Guirao le "mandaban un fuerte abrazo al ex seleccionador por el fallecimiento de su hija Xana de 9 años" y "todo el apoyo para ti y para toda la familia en estos duros momentos".

"Mando un fuerte abrazo al exseleccionador nacional de la @rfef Luis Enrique por el fallecimiento de su hija Xana de nueve años. Todo nuestro apoyo para ti y para toda la familia en estos duros momentos", José #Guirao, ministro en funciones de Cultura y Deporte. https://t.co/S1AzMyETiD — Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) 29 de agosto de 2019

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, también ha querido mostrar su apoyo y cariño al asturiano con "un sentido abrazo y mis condolencias a Luis Enrique y su mujer por la pérdida de su pequeña Xana". También el 'popular' les mandaba "su afecto en estos momentos de difícil consuelo".

Un sentido abrazo y mis condolencias a Luis Enrique y a su mujer por la pérdida de su pequeña, Xana. Todo mi apoyo y afecto en este momento de difícil consuelo. Descanse en paz. https://t.co/IwixRbOZ3k — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 29 de agosto de 2019

Reacciones en el mundo del deporte

Los gestos de cariño con Luís Enrique y su familia dentro del mundo del deporte tampoco se han hecho esperar. Los primeros en hacerlo han sido los equipos a los que ha pertenecido tanto como jugador como entrenador. El Sporting de Gijón, el Real Madrid, el F.C. Barcelona, La Roma, el Celta de Vigo y la Selección Española.

⚫️ En estos momentos tan difíciles, las palabras poco ayudan, estamos a tu lado.

Mucho ánimo de parte de toda tu familia sportinguista. https://t.co/XzDTfdYsju — Real Sporting (@RealSporting) August 29, 2019

El Real Madrid C. F. se une al dolor de @LUISENRIQUE21 y de su familia por el fallecimiento de su hija y quiere transmitirles su más sentido pésame en estos momentos tan difíciles. — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 29, 2019

Nuestras condolencias y toda nuestra estima para @luisenrique21 y toda su familia en estos momentos tan duros. DEP, Xana.https://t.co/FTG3B6cFM7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 29, 2019

L'#ASRoma si stringe attorno alla famiglia di Luis Enrique in questo momento di dolore.



Coraggio Mister �� — AS Roma (@OfficialASRoma) August 29, 2019

Pesar y consternación en el RC Celta por el fallecimiento de Xana Martínez, hija del ex entrenador celeste @LUISENRIQUE21. Nuestro más sincero pésame, cariño y fuerza. DEP. https://t.co/MuKwMdctOr — RC Celta (@RCCelta) August 29, 2019

Un día conseguimos nuestra estrella y desde hoy tenemos otra que nos ilumina desde el cielo con su luz Descansa en paz, pequeña Xana. Desde la @SeFutbol nos unimos al duelo de la familia Martínez Cullell y compartimos la gratitud por su admirable ejemplo de amor y entereza. pic.twitter.com/wPpyMlDN5N — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 29, 2019

Misma muestra de respeto que han mostrado los grandes rivales de los equipos en los que Luis Enrique ha militado durante sus años como jugador y entrenador.

El RCD Espanyol de Barcelona quiere expresar su más sentido pésame tras la pérdida de Xana, hija de Luis Enrique, y transmitir todo su apoyo en estos difíciles momentos. Descanse en paz.#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 29, 2019

Nuestro más sentido pésame para @luisenrique21 y toda su familia por su terrible pérdida; mucha fuerza en estos duros momentos. — Atlético de Madrid (@Atleti) August 29, 2019

Toda la fuerza del mundo, y nuestro más sentido pésame �� Descanse en paz. — Real Oviedo (@RealOviedo) August 29, 2019

⚫️ En nombre de los deportivistas, toda #ANOSAFORZA para ti y los tuyos, mister https://t.co/1doLLkjt7F — RC Deportivo (@RCDeportivo) August 29, 2019

Grandes personalidades del fútbol español y mundial han querido dar el pésame a la familia a través de las redes sociales. Entre ellos se encuentra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y jugadores de talla mundial como Leo Messi, Sergio Ramos, Luis Suárez, Sergio Busquets o Álvaro Morata entre muchos otros.

Siempre a tu lado Míster, al lado de Elena y de toda tu familia.

DEP https://t.co/cxaN0ZnGWJ — Luis Rubiales (@LuisRubiales) August 29, 2019

Momento de mucho dolor y tristeza. Descansa en paz XANITA.



Mucha fuerza @LUISENRIQUE21, Elena y FAMILIA!!!!! ���� pic.twitter.com/84Svh90w5Y — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 29, 2019

Sin palabras... Mucho ánimo y fuerza para ti y toda tu familia mister. DEP Xana — Sergio Busquets (@5sergiob) August 29, 2019

No hay palabras que puedan reconfortar en estos momentos tan duros mister, pero desde aquí os mandamos toda la fuerza y el cariño del mundo. Que Xana descanse en paz. — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) August 29, 2019

Gestos de cariño que también han llegado de otros grandes deportistas como Rafael Nadal, Pau Gasol o Marc Márquez entre muchos otros.

Acabo de enterarme de la terrible noticia del fallecimiento de Xana.

Estoy muy triste y no puedo ni imaginar el dolor de la familia.

Un abrazo enorme a Luis enrique y toda la familia desde la distancia.

Mucha fuerza y ánimos en estos momentos tan duros! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 29, 2019

Mucha fuerza y apoyo para ti y toda tu familia en estos momentos tan difíciles.

Os mando un abrazo muy fuerte. DEP Xana — Pau Gasol (@paugasol) August 29, 2019