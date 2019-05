Multitud de venezolanos se concentran en Madrid y Barcelona en apoyo a Guaidó

MADRID

Unos 500 venezolanos se han concentrado este miércoles en la Plaza de Colón de Madrid en apoyo del presidente interino de Venezuela nombrado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y de la "operación libertad" que busca el "fin de la usurpación" del poder por parte de Nicolás Maduro.

Ataviados algunos con gorras con los colores de la bandera venezolana y enarbolando pancartas con lemas como "Basta de dictadura", "Paz social en Venezuela" o "Maduro no, podrido", los manifestantes han coreado consignas como "Y no, y no y no me da la gana" y gritos de "libertad, libertad, libertad".

José Ignacio Guedez, representante de la oposición venezolana, ha señalado que la liberación ayer del opositor Leopoldo López, que se encontraba en arresto domiciliario, por militares con un "indulto presidencial" de Juan Guaidó, "es apenas el comienzo de una gesta que hemos denominado fin de la usurpación".

Otro de los representantes de la oposición, Sergio Contreras, ha asegurado que "no existe en Venezuela un solo factor de la democracia que no esté apoyando el inicio de la operación libertad" y ha subrayado que "el camino hacia la democracia es inevitable" y vendrá no solo de la mano del esfuerzo de los venezolanos sino de la responsabilidad de la comunidad internacional.

Contreras ha agradecido a España la protección que está ofreciendo a Leopoldo López, que está en la residencia del embajador español en Caracas junto a su mujer y su hija de quince meses, y ha destacado que no ha solicitado asilo, sino que "está en condición de huésped".

Los opositores a Maduro han agradecido a los militares que están apoyando a Guaidó porque "están en el lado correcto de la historia".

En Barcelona, alrededor de 300 venezolanos se han concentrado también en apoyo de Guaidó.

BARCELONA

Unos 300 venezolanos se han concentrado también en Barcelona en apoyo de Gauidó y tras la liberación del opositor Leopoldo López, que se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas.

Los concentrados, en su mayoría venezolanos residentes en Barcelona, se han reunido sobre la 17.00 horas en la plaza Catalunya de la capital catalana, convocados por la coalición de partidos de Venezuela y por la asociación SOS Venezuela-Barcelona.

La candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, el alcaldable del PP por Barcelona, Josep Bou, y representantes de Ciudadanos han participado en la concentración, en la que han ondeado numerosas banderas venezolanas.

Los organizadores pretendían montar una tarima en la plaza de Catalunya desde la que dirigirse a los concentrados, pero una patrulla de la Guardia Urbana se lo ha impedido, alegando que no habían solicitado autorización.

Los organizadores han afeado este hecho a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que han achacado falta de voluntad política y han atribuido "ciertas simpatías" con el régimen de Nicolás Maduro.