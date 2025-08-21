Muere un hombre y otro resulta herido en un tiroteo en Ávila
El origen se desconoce por el momento, pero las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos
Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en una pierna en un tiroteo ocurrido en la calle Maestro Piquero de Ávila, han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.
Tras el tiroteo, el hombre que ha acabado falleciendo, de 51 años, ha sido llevado en un coche particular hasta el Centro de Salud del Paseo de la Estación, donde los médicos han confirmado su muerte.
Familiares de la víctima se han concentrado a las puertas del centro sanitario, donde en este momento la Policía Local mantiene desplegado un amplio dispositivo para evitar que se reproduzcan los incidentes, cuyo origen se desconoce por el momento.
Hasta el lugar del tiroteo se han desplazado varias dotaciones de Policía Nacional y Policía Local, servicios de emergencias sanitarias, que han desplazado una UVI móvil, y también ha sido alertada la Guardia Civil.
