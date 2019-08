El mote con el que Unidas Podemos intenta ridiculizar a Carmen Calvo y hace estallar a la vicepresidenta

Antes de cerrar el debate extraordinario del Congreso sobre el 'Open Arms', la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, se ha dirigido a la bancada de Unidas Podemos. Lo ha hecho para echarles en cara el mote con el que los parlamentarios de la formación morada la llaman.

Carmen Calvo ha reprochado a los diputados de Unidas Podemos que utilicen el sobrenombre "Calvini". La comparación con el ministro italiano, Matteo Salvini, durante la crisis migratoria haciendo una parodia con su apellido no le ha gustado nada a la vicepresidenta del Gobierno en funciones. "No me llamo Matea, no me parezco a Salvini", ha protestado Calvo desde la tribuna del hemiciclo. "En política se aguantan muchas cosas, pero lo de parecerme a Salvini ha llegado muy lejos".

La vicepresidenta del Gobierno en funciones también ha entrado en el terreno personal y se ha dirigido expresamente a la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra: "Soy la misma Carmen a la que alguna mañana temprano llamabas para hablar de asuntos que te preocupaban en materia migratoria donde los criterios eran los mismos", ha revelado ante el Pleno del Congreso.

Además, la cuenta oficial de Twitter del PSOE se ha apoyado en las palabras de Carmen Calvo para criticar a los miembros del Partido Popular y Ciudadanos. "@carmencalvo_: Nadie puede confundir al Gobierno de España con Salvini, es lo contrario de lo que representa este Gobierno y ustedes no pueden dar pábulo a una posición semejante, señores de #PP y #Cs", escribía el partido socialista.

��️ @carmencalvo_: Nadie puede confundir al Gobierno de España con Salvini, es lo contrario de lo que representa este Gobierno y ustedes no pueden dar pábulo a una posición semejante, señores de #PP y #Cs. #GobiernoEjemplar pic.twitter.com/7KOkyCELef — PSOE (@PSOE) August 29, 2019

La declaración de Carmen Calvo hoy en el Congreso

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha comparecido este jueves en el pleno extraordinario del Congreso para explicar la situación con el Open Arms y el Audaz. El Partido Popular y Ciudadanos había pedido la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para que fuera el líder socialista quien explicara como habían gestionado la crisis del buque español que se encuentra en el puerto de Sicilia. Finalmente ha sido Carmen Calvo, a petición de Unidas Podemos, ERC y Compromís, quien ha comparecido ante el Congreso.

La socialista ha recordado que el buque de rescate "nunca ha pedido, en esta ocasión, venir a puerto español" y asegura que el 16 de agosto el Gobierno en funciones contactó con Italia para pedir "ayuda y colaboración" ante la "complicada situación que se estaba viviendo en el barco". Desde el país italiano no se recibió una respuesta y el Ejecutivo español ofreció como medida alternativa el puerto de Algeciras (Cádiz) debido a que "es un puerto con los recursos necesarios" para poder atender a los migrantes rescatados por el Open Arms.