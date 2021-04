Moreno dice no tiene "ninguna intención" de adelantar elecciones en Andalucía

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que este lunes que no tiene "ninguna intención de adelantar unas elecciones" en la región ya que el Gobierno andaluz está "centrado" en la "pandemia" y la "recuperación económica".

Durante su intervención en la clausura del Comité Ejecutivo Autonómico de su formación, celebrado en Córdoba, Moreno ha señalado que el PSOE-A está en sus "líos" y en sus "liderazgos internos" y les desea "toda la suerte del mundo", ya que Andalucía necesita un "liderazgo fuerte en la oposición".

Sin embargo, el PP y el Gobierno andaluz está preocupado en "sacar a los ciudadanos adelante", por lo que Moreno ha pedido al PSOE que no "metan" al PP sus "líos".

Ha recordado que "ni el señor (Pedro) Sánchez, ni la señora (Susana) Díaz, ni (Juan) Espadas" pueden "disolver el Parlamento andaluz", una potestad que le compete al "presidente de la Junta de Andalucía, que soy yo", ha enfatizado.

"Nosotros no tenemos ninguna intención de adelantar unas elecciones", ha asegurado Moreno, quien ha subrayado que "lo primero" para el gobierno que preside es "vacunar" para lograr la "recuperación económica" y "sacar a Andalucía de la peor crisis económica, sanitaria y social desde 1939".

Por otro lado, Moreno ha señalado que, ante un "tiempo electoral intenso" como el que se está "viviendo en Madrid", donde España "se juega mucho", las "amenazas y las agresiones" son "absolutamente incompatibles con la democracia".

"Rechazo frontalmente las amenazas y las agresiones contra cualquier grupo político que juega en ese democracia", ha resaltado el presidente andaluz, quien ha pedido "salir de la radicalidad" y "centrarse en la serenidad".

Además, se ha mostrado "convencido" de que la candidata popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "va a ganar la elecciones de manera amplia" para que, a su juicio, la comunidad madrileña "siga siendo locomotora económica" de España y genere "riqueza, progreso y bienestar" en todo el país.

Moreno ha reiterado su petición "con serenidad y determinación" de celebrar una conferencia de presidentes autonómicos en la que se debatan "asuntos fundamentales" como el "plan de vacunación", la "desescalada" tras el estado de alarma, o el "reparto de los fondos europeos".

"No puedo entender que estemos en mayo y que todavía no hayamos firmado un convenio con el Gobierno para repartir los recursos", ha criticado Moreno, quien ha recordado que los mismos hay que "ejecutarlos antes de diciembre", por lo que "no sé qué esperamos".

"Le pido al presidente del Gobierno que de una vez por todas ejerza esa cogobernanza de la que tanto ha hablado y que tan poco ha practicado" y que convoque la conferencia de presidentes para abordar "todos esos asuntos tan importantes" que "afectan a todos los españoles", ha zanjado Moreno. EFE

