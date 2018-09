Moncloa respalda a Pedro Duque mientras la ministra de Hacienda pide explicaciones

El Gobierno considera que "no hay caso" contra Pedro Duque, a quien califica como un "gran" ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, además de un "ciudadano ejemplar", y que comparecerá hoy ante la prensa. Así lo apuntan fuentes de Moncloa, que confirman que Duque comparecerá ante los medios de comunicación para dar explicaciones ante la información que hoy publica okdiario sobre la vivienda que Duque tiene en Jávea.

Según este diario digital, Duque adquirió un chalé en la citada localidad alicantina a través de una sociedad instrumental para eludir el pago de impuestos. En dicha información se apunta que el ministro de Ciencia compró la casa, situada en la urbanización La Corona, a nombre de la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL, que se constituyó el 4 de febrero de 2005, el mismo día de la adquisición del chalé.

Fuentes del Ministerio consultadas por Efe han dicho esta mañana que "nada de lo que publica okdiario constituye ni ilegalidad ni irregularidad alguna por parte del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades".

Declaraciones del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha emplazado este jueves a Pedro Sánchez, a volver a España y "dar la cara" ante los "escándalos" que, según ha dicho, afectan a Dolores de Delgado y Pedro Duque.

Más cauta se ha mostrado la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que espera que el ministro de Ciencia aclare si la sociedad instrumental que creó de forma simultánea a la adquisición de un chalé la utilizó exclusivamente para eludir impuestos o por el contrario cuenta una actividad propia de una sociedad. Tal y como ha explicado Montero, existen sociedades que no están pensadas 'ex profeso' para eludir impuestos pero que se utilizan algunas veces con ese fin. "Consistiría el fraude en el caso de que usar esa figura por el simple hecho de tapar", ha recalcado. "Dependiendo de cómo se haya utilizado es legal o no", ha resumido. Por lo tanto, la ministra ha dicho que está a expensas de que Duque aclare si la sociedad, que supuestamente creó y a la que apuntan las informaciones, se empleó para eludir impuestos o si existe una actividad como tal. Montero ha recordado también unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que aseguraba cuando estaba en la oposición que se utilizaba con demasiada frecuencia la sociedad para eludir impuestos y que no le parecía correcto.

PRESIÓN TAMBIÉN DE LOS TÉCNICOS DE HACIENDA

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha pedido precisamente a María Jesús Montero que compruebe si se pagó el impuesto de sociedades de la sociedad patrimonial de Pedro Duque. Según indica el secretario general del colectivo, José María Mollinedo, en caso de demostrarse que el inmueble adquirido por la sociedad es utilizado como segunda residencia por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha de pagar este impuesto.

El experto ha explicado a Europa Press que en caso de ser así, se entiende que la sociedad está cediendo a sus socios ese inmueble en un periodo determinado de tiempo y por ese disfrute que hacen los socios de él, "se genera un ingreso que tributaría como impuesto de sociedades". En concreto, se tendría que pagar como impuesto de sociedades la diferencia entre valoración del tiempo vacacional y los gastos deducibles de ese periodo. Aunque el experto dice que "nadie declara esa operación entre partes vinculadas" ("aunque se debe hacer"), en caso de no hacerlo, se estaría constituyendo un "fraude importante" y una "irregularidad".

Según este técnico, el impuesto de la renta --de los cuatro que eludiría el ministro según 'OK Diario'-- es otro de los que "se podría ver afectado". "Entre la renta del capital inmobiliario figura la renta presunta por el 2% o el 1,1% del valor catastral de la vivienda", explica, aunque considera que "es una cifra realmente pequeña teniendo en cuenta que los valores catastrales de los inmuebles que suelen estar a la mitad del precio de la vivienda, y al ser compartido por un matrimonio, cada uno de los dos debería consignar la mitad de ese 2% en su base imponible y luego aplicar la escala del gravamen".

"El impacto de esa eventual irregularidad es muy pequeña, insignificante, porque en el caso de que el valor catastral de la vivienda fuera de 900.000 euros, lo que tendría que llevar cada miembro del matrimonio a su base imponible serían 9.000 euros, y ahí se aplicaría el gravamen conforme a sus ingresos", añade el técnico, que considera "incompleta" la información publicada en el diario, pues las cuentas de la sociedad están publicadas hasta 2008-2009, según Mollinedo. "Lo único que sabemos es que se adquiere un inmueble y desconocemos para qué se ha dedicado ese inmueble, si para venta, desconocemos si ha sido para arrendamiento, si es así, qué tipo de arrendamiento, si es de vivienda, si es de vivienda vacacional, o arrendamiento para su domicilio social... existen muchos interrogantes", añade. Asimismo, ha sostenido que este caso "no tiene nada que ver" con el de Máxim Huerta, ya que en el caso del exministro de Cultura y Deporte, se derivaban ingresos personales a la sociedad creada.