Moncloa ya admite que no todo lo acordado con Podemos en los Presupuestos podrá mantenerse

Moncloa empieza ya a reconocer que no todo lo acordado con Pablo Iglesias para sacar adelante los presupuestos del año 2019 puede mantenerse. Según ha podido saber COPE, el mantra de la Moncloa hace hincapié en el compromiso de tratar de mejorar su proyecto y en ningún caso aminorarlo. Pero el Gobierno está lejos de poder garantizar todas las medidas acordadas entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos. De hecho, esas fuentes aducen que Iglesias es el primero en saber que negociar es también ceder. Todo un aviso a navegantes ante la necesidad de lograr la cuadratura del círculo, con fuerzas como el PNV, poco partidario de algunas de las subidas impositivas hoy sobre la mesa.

El PNV, y en su nombre el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha recibido la llamada de Hacienda, presto a buscar garantizarse su respaldo a los presupuestos de 2019. Ha representado sólo un primer contacto, según han subrayado fuentes de los nacionalistas vascos a la Cadena COPE. A partir de ahora, se aventuran semanas de negociaciones entre bambalinas antes de poder despejar definitivamente la incógnita. Como suele ser habitual, el PNV impone la discreción, pues entiende que es la mejor manera de que las conversaciones puedan ser fructiferas.

Andoni Ortuzar ofreció al inicio de esta semana señales positivas para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Será fácil, gratis no", aventuró el presidente de la formación. Parece descontado que el PNV reclamará, entre otros extremos, la revisión de algunas medidas impositivas plasmadas en el actual proyecto presupuestario.

LAS CUENTAS, DESPUÉS DEL 6 DE DICIEMBRE

El Ministerio de Hacienda prevé presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 tras la fiesta del 6 de Diciembre, Día de la Constitución, al tiempo que en su calendario contempla una posible aprobación definitiva entre febrero y marzo. Fuentes de Hacienda han reiterado en el Congreso que las cuentas públicas de 2019 se presentarán en el Parlamento con la senda de déficit aprobada por el Gobierno del PP, que es la vigente y que fija el objetivo público en el 1,3 % del PIB para el próximo año. Un objetivo que se reparte en un déficit del 0,3 % para el Estado, del 0,9 % para la Seguridad Social, y del 0,1 % para las Comunidades Autónomas.

No obstante, el borrador presupuestario remitido a Bruselas contempla la senda de déficit más flexible, propuesta por el Gobierno socialista, que llega al 1,8 % del PIB para el conjunto de las administraciones y hasta el 0,3 % para las Comunidades Autónomas. Según han explicado, las instituciones europeas no entenderían que no se aprovechara un margen mayor de gasto permitido por la UE.

Hacienda considera que los gobiernos autonómicos podrían elaborar sus propios presupuestos de forma independiente sin tener en cuenta una aprobación de los Presupuestos Generales del Estado teniendo en cuenta, además, que la próxima primavera serán las elecciones autonómicas y municipales. Sin embargo, las mismas fuentes han confiado en que los gobiernos regionales se atengan en sus presupuestos a la senda de déficit aprobada, en este caso la del PP, y "no haya sorpresas".

En torno a un posible apoyo de los partidos independentistas al proyecto de Ley presupuestario, Hacienda espera que hagan una "reflexión" ya que entiende que un motivo político o electoral no puede bloquear una Ley que atiende a todos los españoles.

PRESUPUESTOS LEGALES

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado también la plena legalidad del proyecto de Presupuestos frente a las críticas del PP y Ciudadanos, que han denunciado que se pretenden aprobar sin que el Congreso haya dado luz verde a la senda de déficit. Esta mañana en la sesión de control al Gobierno, el líder del PP, Pablo Casado, ha advertido de que los Presupuestos se han presentado "de forma ilegal", mientras que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado una "ofensiva parlamentaria a todos los niveles" para evitar que los Presupuestos entren en vigor. En ese sentido, fuentes del PP han explicado que el Gobierno no puede presentar un proyecto de ley de Presupuestos si previamente el Parlamento no ha aprobado un techo de gasto para el ejercicio correspondiente.

Por contra, Montero argumenta que un informe de la Abogacía del Estado establece que la senda de déficit se aprueba para tres años, por lo que la actual senda del 1,3 por ciento está todavía vigente hasta el año 2020 y el Gobierno puede presentar por tanto las cuentas públicas. "El PP sabe perfectamente que eso es así", ha insistido Montero, que ha explicado que tendrían que pasar tres años consecutivos sin que se aprobara una senda de déficit para que el Ejecutivo estuviera incapacitado para presentar unos nuevos Presupuestos.