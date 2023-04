Miquel (PDeCAT) emplaza al Govern y al Parlament a "mover ficha" tras aprobarse la Ley de Mecenazgo

El diputado del PDeCAT en el Congreso Sergi Miquel ha emplazado al Govern y Parlament a "mover ficha" tras aprobarse la proposición de ley de modificación de la Ley de Mecenazgo, impulsada por su grupo, que amplía las deducciones fiscales de los mecenas y reconoce las donaciones de servicios.

"Si en algún sitio tiene sentido el mecenazgo es en Catalunya. Lo que pasó en el Congreso emplaza al Parlament y Govern a mover ficha", ha sostenido en una entrevista a Europa Press porque, a su juicio, hay margen para crear nuevos incentivos fiscales o mejorar los existentes en este ámbito.

El nuevo texto, que modificará el que está en vigor desde hace 21 años y que recibió el respaldo de todos los grupos salvo la abstención de Vox, incorpora la prestación de servicios como nuevo mecanismo de colaboración con las ONG, permite una contraprestación de un máximo de 25.000 euros, e incrementa los porcentajes de deducción.

Según Miquel, la ley inicial de mecenazgo fue pionera pero ahora estaba "desactualizada", por lo que ha celebrado la predisposición del Gobierno y de los grupos para poder llegar a un acuerdo.

Pese a cuatro intentos fallidos años atrás, considera que lo que ha permitido que ahora salga adelante ha sido "la fragmentación parlamentaria, que da juego porque no estás vendido a una mayoría absoluta, y la predisposición, en estos últimos meses, del Ministerio de Hacienda y Cultura de que esto pasara".

Tras dos años de trabajo, ha asegurado que estaban buscando la posibilidad de construir una mayoría alternativa para aprobar el texto sin el apoyo del PSOE y Unidas Podemos --socios en el Gobierno--, pero ha reconocido la apuesta del Ejecutivo central de permitir que saliera adelante la iniciativa del PDeCAT.

"El Gobierno podría haber llevado su propia ley y no lo ha hecho", ha constatado Miquel, pese a opinar que el Ejecutivo central no hubiera abordado esta cuestión si no hubieran presionado desde su grupo.

También ha constatado que es la primera proposición de ley de la actual legislatura que prospera y que no procede de los grupos que dan apoyo al Ejecutivo central, lo que "es sintomático de la mala calidad democrática" que hay, según Miquel.

Y es que, según él, que haya leyes que salgan adelante debería depender de las mayorías parlamentarias y no del Gobierno, además de lamentar que la Mesa del Congreso tiene "una capacidad de bloquear iniciativas muy grande, y pese a que una iniciativa supere los primeros pasos para ser discutida, hay resortes para bloquearla y pararla".

"El hecho de que el Gobierno use el Congreso para hacer política que no le corresponde es una muy mala noticia", ha aseverado el diputado del PDeCAT, que ha acusado a socialistas y 'populares' de operar de la misma manera cuando gobiernan.

FRANCIA E ITALIA

Tomando como referencia Francia e Italia, Miquel ha explicado que el texto inicial era más ambicioso del que se ha aprobado porque el Gobierno les pidió que acotaran el marco de trabajo al ámbito del mecenazgo, sin que ello afectara o llevara a modificar otras leyes.

Sin embargo, se ha mostrado satisfecho por el texto aprobado y cree que también lo están las entidades y las fundaciones porque llevan "20 años esperando esta ley y saben de la complejidad de la cuestión".

NOVEDADES

La nueva ley estimula el micromecenazgo y aumenta los porcentajes de deducción: en el caso de las personas físicas sube de 150 a 250 euros la base sobre la que se puede deducir el 80% de la donación en el IRPF, y para el resto habrá un 40% de deducción -antes era del 35%--.

En personas jurídicas, las deducciones del impuesto de Sociedades también pasan del 35 al 40%, y los dos casos, para premiar el mecenazgo sostenido, la deducción sube al 45% en el caso de personas físicas y al 50% para las jurídicas si, en los dos años anteriores, ya se ha realizado la misma donación.

También actualiza el concepto de donativos y donaciones, incorporando las donaciones de servicios: asesoramientos y consultoría; espacios de publicidad en medios de comunicación; donaciones destinadas a la rehabilitación arquitectónica de bienes de interés cultural, y donaciones de espacios naturales protegidos o de bienes culturales de autores reconocidos.

Además, se permite la contraprestación de bienes o servicios de carácter simbólico, siempre que no representen el 15% del valor de la donación con un máximo de 25.000 euros.

La norma también amplía las modalidades de explotaciones económicas exentas cuando las desarrollen entidades sin ánimo de lucro en las siguientes actividades: investigación, desarrollo e innovación, y prestación de servicios de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social y de enseñanza y formación profesional vinculadas a estudiantes de altas capacidades.

El texto refuerza el automatismo para aplicar exenciones de tributos de competencia local a los bienes de entidades sin ánimo de lucro.