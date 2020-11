El ministro de Justicia pide al PP no alejarse de la renovación del CGPJ por el apoyo de Bildu a los PGE

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aseverado que no entendería que el Partido Popular se alejase de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de conocer el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así se ha expresado en una entrevista radiofónica, recogida por Europa Press, en la que ha pedido a la formación que lidera Pablo Casado que no asocie la idea de que "unos grupos apoyen" las cuentas públicas con la necesaria renovación de los órganos constitucionales.

Así, el titular de Justicia se ha referido a la fecha que él mismo apuntó como la deseada para llegar a un acuerdo, y que rondaría sobre el Día de la Constitución, el próximo 6 de diciembre. "Es una fecha simbólica porque creo que necesitamos ese tipo de frontispiscios en los cronos pero no podemos mezclar cosas", ha aclarado, al tiempo que ha advertido a los 'populares' que no cabe hablar de "partido de estado" si no está dispuesto a cumplir las leyes.

"Lo que llama la atención es que en la situación en la que estamos de pandemia, lo que no puedo entender es cómo el PP no apoya esos presupuesto que lo que van a permitir es recoger unos fondos europeos nunca vistos para poder transformar el país", ha insistido. Asimismo, ha asegurado que la formación de Casado se "avendrá" a la renovación de los órganos constitucionales "más pronto que tarde" porque eso es "fortalecer la democracia, vivificarla y hacer que los ciudadanos confíen en las instituciones".

Si bien ha enfatizado que no contempla la posibilidad de que el PP siga bloqueando la renovación, ha recordado que "hay aparcada", tal y como planteó Sánchez, "una proposición de dos grupos para poner el reloj en marcha de la democracia".

REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

Preguntado en relación con la reforma del delito de sedición, Campo ha señalado que el Plan normativo la establece para antes de fin de año, aunque ha matizado que estos plazos se han de cumplir, pero con la "flexibilidad propia de los marcos legislativos".

"Realmente no debe asustar a nadie, se trata de adecuar el código penal a otros referentes como el alemán, el portugués, el italiano o el francés", ha indicado, a la vez que ha insistido en la necesidad de reformar el Código Penal en este punto, tras casi 200 años sin modificarse. "Son conductas muy graves que tienen que ajustarse a la realidad de los tiempos", ha incidido en esta clave

Por otro lado, también se ha referido a los indultos y ha dejado claro que no tiene "una bola de cristal" para saber cuándo se pondrán en marcha. Ha explicado que el Ministerio de Justicia no controla los plazos, sino que cumple con su obligación de poner en marcha todas la peticiones que lleguen sobre sentencia firme. "Será el Tribunal Sentenciador el que tenga el control de tiempos", ha insistido.

Así, sobre su postura acerca de los indultos, Campo ha dicho rotundamente que "no hay postura" y que lo que tiene claro es que "el derecho de gracia es un derecho excepcional y en determinadas circunstancias puede otorgarse". "Habrá que esperar a ver que dice el TS, la Fiscalía, las instituciones penitenciarias, porque el indulto es un expediente personalísimo y es de cada penado", ha zanjado sobre este asunto.

Preguntado también acerca de si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los eurodiputados Clara Ponsatí y Toni Comín dañan la imagen de España a propósito de que este lunes comienza el suplicatorio para levantar su inmunidad, ha señalado que "España es un estado de derecho donde se respetan derechos fundamentales a través de procesos transparentes". "Las conductas que se vieron el 1 de octubre fueron delitos graves, en unos se llama sedición en otros no", ha deslizado.

DEFIENDE LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO DEL REY

Respecto a la ubicación de Juan Carlos I, Campo ha explicado que "no hay medida cautelar contra él" por lo que "se puede mover como ciudadano libre que es". Además, ha añadido que está convencido de que si se le llama "acudirá de manera inmediata" y que si "ha entendido que era mejor ausentarse del país" no tiene nada que opinar.

"En este sentido creo que lo que hay que resaltar es que la justicia es igual para todos, pero también todos tienen derecho a la presunción de inocencia", ha señalado para después pedir que se deje actuar a la Fiscalía. "Creo que la Corona en estos momentos está haciendo un esfuerzo enorme por superar este circunstanciado, con transparencia. No nos olvidemos de que la monarquía forma parte de nuestro modelo constitucional", ha apostillado.

Por último ha aclarado que "no hay ninguna herida ninguna arista que limar" con la Corona y que todo el Gobierno tiene clara su defensa. Ha concluido diciendo que las "opiniones puntuales" de miembros del Gobierno obedecen a "actuaciones puntuales y también a que se trata de un Gobierno de coalición con partidos diferentes, que encaran estas situaciones de una manera distinta".