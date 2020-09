Ministerio de Universidades: una cartera que gestiona 500 millones sin competencias y sin ministro

Una de las primeras sorpresas del Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que ver con la cantidad de carteras ministeriales que incluía el primer Gobierno de coalición con Unidas Podemos. La entrada o no de los morados en el nuevo Ejecutivo fue uno de los principales escollos para no alcanzar un acuerdo que hiciese arrancar la legislatura en abril, y tras las elecciones del 10 de noviembre ninguno de los dos partidos podían permitirse no llegar un acuerdo. Por eso, a tan solo 24 horas de haber cerrado los colegios electorales, Sánchez e Iglesias suscribieron un acuerdo de legislatura.

Con la incorporación de miembros de Unidas Podemos al Consejo de Ministros, las cuotas de poder comenzaron a repartirse entre ambos socios del Gobierno y es ahí donde empezó la apuesta de cada formación con base a sus intereses partidistas.

Una de las carteras novedosas que incluía el Gobierno de Pedro Sánchez, la más numerosa de la historia democrática de España con 22 ministerios, 8 más que las de Rajoy (14), fue el Ministerio de Universidades. Por primera vez este ministerio se desgajaba de Ciencia e Innovación con la idea principal de llevar a cabo una reforma estructural y digitalizar las universidades españolas.

Ministerio y ministro polémico

Una división poco habitual entre los países europeos, ya que en los países nórdicos, por ejemplo, es un solo departamento de áreas de amplias como educación e investigación o ciencia y cultura quien gestiona las universidades. En otros países cercanos, como Francia, Italia y Portugal las políticas gubernamentales de educación e investigación también van de la mano. España, por ello, es el único país que tiene las competencias de estos dos ministerios separados.

El escogido para esta labor fue Manuel Castells (Hellín, Albacete, 1943), una persona de la que se está hablando y mucho estos días. Es uno de los sociólogos más prestigiados dentro de la academia y el sexto académico del ámbito de las ciencias sociales más citado del mundo, pero fuera de las aulas su gestión como titular de la cartera de Universidades ha abierto grietas en la opinión pública.

Las críticas han perseguido a Castells desde fuese nombrado ministro, cuando él mismo reconoció que no estaba de acuerdo con la separación realizada por Pedro Sánchez. “Hablando muy claro: yo personalmente no estoy de acuerdo”, explicó ante los medios, ya que este es un ministerio que desde su inicio ha nacido sin competencias. La mayoría están distribuidas a las comunidades o en su caso, al ministerio de Innovación del que venía.

Un ministerio de 500 millones presupuestados

Unas primeras palabras que dejaros atónitos a los allí presentes y que, en cierta forma, daba la razón a los rectores de las universidades que cuestionaban la separación del sistema universitario de la Ciencia e Innovación. "No es la mejor manera de avanzar hacia una economía del conocimiento: todo lo contrario", señalaban desde la Confederación de Sociedades Científicas de España, que representa a unos 40.000 investigadores.

El ministerio dirigido por Castells, con base a los Presupuestos Generales del Estado aprobados por Montoro, se haría con 527,09 millones de euros, de la parte correspondiente a los ministerios que están en mano de Unidas Podemos a la espera de que se aprueben este año unas nuevas cuentas.

Polémica gestión con el coronavirus

Las últimas polémicas estos días han venido marcadas por su ausencia en la gestión de la 'vuelta al cole', que en su caso sería para la vuelta a las universidades.La última rueda de prensa de Castells fue el pasado 23 de abril, en la que garantizó que el curso 19/20 iba a acabar en "los plazos establecidos".

De las clases en el curso 20/21 el sociólogo, mano derecha de Ada Colau en Barcelona, advirtió que las universidades tendrían que asegurar el cumplimiento del distanciamiento social de metro y medio o dos metros y adecuar las clases presenciales en las aulas para que se respete esa distancia". Por eso, Castells proponía que los horarios y las materias este año se tenían que dar en aulas grandes con horarios distintos, "haciendo cursos rotatorios en la misma aula desinfectada".

Se busca al Ministro de Universidades.



Hace meses que no se tienen noticias de él, pero vivo está porque sigue cobrando. pic.twitter.com/LkfqN6IAOR — David Sánchez-Balsalobre (@DSBalsalobre) August 30, 2020

Este lunes estaba previsto que reapareciese en la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria. Una operación finalmente ha provocado que tampoco pueda acudir, un motivo más que ha dado a las redes para que destacaran la ausencia de uno de los ministros más desconocidos de Pedro Sánchez, al que solo hemos visto ir a alguna universidad pública para ver en primera personas los problemas de cada centro.