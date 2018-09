El ex ministro socialista, Miguel Sebastián, en el transcurso de un almuerzo organizado el 22 de marzo de 2017 por el Ateneo de Palencia, afirmó que el 90 por ciento de la tesis de Pedro Sánchez se la habían hecho en su ministerio. Afirmación de la que no habríamos tenido noticia de no haberse producido una filtración de lo hablado en aquella comida. Aunque Sebastián ha negado haber dicho esas palabras, lo cierto es que hay casi veinte testigos, tantos como personas participaron en ese almuerzo, que aseguran que el exministro sí las dijo.

Había un compromiso de los asistentes de no hacer público lo que Miguel Sebastián dijera en ese encuentro. “Estamos muy enfadados por esa filtración porque teníamos un compromiso de confidencialidad por el cual no se podía contar nada de lo que se dijera en esa comida”, ha declarado a la Cadena COPE Miguel Ángel Paniagüa, responsable de Relaciones Institucionales de ese Ateneo, que estuvo en ese almuerzo y que, junto con 17 personas más, fue testigo de lo dicho allí por Miguel Sebastián.

A la pregunta de si han recibido presiones para localizar al o la filtradora, Paniagüa responde que “las únicas presiones han sido las nuestras intentando descubrir, sin lograrlo, quién había filtrado esa conversación que, de hecho ha sido mala para el Ateneo. Desde entonces, no hemos podido organizar ningún otro evento de este tipo”.

Sobre qué ocurriría si encuentran a la persona que filtró las palabras de Sebastián, Miguel Ángel Paniagüa explica que “era un compromiso personal que, por lo tanto, no tiene mayores consecuencias. Aunque se descubra (al filtrador) no se puede hacer nada”.