Medio Ambiente estudia zonas para soltar linces en la región, pero prefiere la reintroducción natural, como la del lobo

Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior están estudiando las zonas más idóneas para soltar linces en la región, para así reintroducir la especie en Madrid, tal y como prometió la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pero prefieren una reintroducción natural, al estilo del lobo ibérico.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, quien recordó que con el lobo ibérico han ido dejando que se expanda poco a poco por la región, ya que "es la forma en la que las condiciones de supervivencia son mayores, y ya contamos con cinco manadas estables cuando hace 20 años no había ninguna".

"Con el lince hay ya avistamientos y estamos viendo cómo se va introduciendo de manera natural. La reintroducción, por así decirlo, forzada, tenemos que estudiarla muy bien pero no la descartamos y están nuestros técnicos viendo dónde sería el lugar idóneo para que esta especie también pudiera formar parte del ecosistema de Madrid", ha insistido.

AUMENTO DE ATAQUES DE LOBOS

Respecto al aumento de ataques de lobos, el consejero considera que hay que escuchar a los ganaderos como principales afectados, actuando ágilmente con las ayudas, con los mastines y con los vallados "para intentar minimizar esos daños".

"Creemos que estamos en un cierto equilibrio en Madrid. Evidentemente vemos que en otras zonas de España no es igual y por tanto nosotros, como en cualquier otra especie, entendemos que el control de una especie que está en lo alto de la pirámide y no tiene depredadores es fundamental, incluso por su propia supervivencia, para que la calidad genética se mantenga. Y un poco lo que nos dicen los expertos, que sea necesario el control allí donde realmente la expansión no esté equilibrada con el uso ganadero o que pueda ser un peligro", ha argumentado.

Por tanto, en Madrid, el titular de Medio Ambiente apuesta por la monitorización de las manadas y por estar pendientes de los ataques pero, en principio, están "satisfechos" con la gestión en materia del lobo.

EL PROBLEMAS DE LAS ESPECIES INVASORAS

Respecto a las especies invasoras en la región, Novillo ha mencionado las cotorras y los tejones y ha recordado que cuentan con una unidad de fauna encargada de colaborar con los ayuntamientos y de limitar su expansión, "porque al final lo que hacen es desplazar a las especies autóctonas".

Luego hay otras que no son invasoras, pero que por la actividad humana, como es la proliferación del jabalí o los conejos, al final generan un riesgo en la población, y puede haber accidentes de tráfico o problemas en las cosechas, como los conejos y las palomas.

"También tenemos mucho control sobre estas poblaciones y, efectivamente, eso es una llamada de atención a la población que a veces adquiere estas especies y luego a lo mejor por las suelta en el medio natural. Tenemos que ser muy precavidos tanto con la flora como con la fauna y saber que lo que estamos haciendo puede tener unas consecuencias fatales", ha apuntado el consejero.

Respecto al futuro de la sede de Grefa en Majadahonda, el titular regional de Medio Ambiente ha destacado su "labor esencial durante muchos años" para la recuperación animal y también para la divulgación a la ciudadanía.

"Lo que esperamos en este conflicto es que se llegue a algún tipo de acuerdo entre el Ayuntamiento y la organización para que puedan permanecer allí cumpliendo con todas las normas municipales y yo creo que la intención de ambas partes es buscar la manera que continúe en ese espacio y siga prestando esa labor", ha indicado.

LA ENFERMEDAD DEL 'COVID DE LAS VACAS'

Preguntado por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), también conocida como la 'Covid de las vacas', Novillo señala que en el invierno, con las bajas temperaturas, desaparece el vector de la enfermedad y, por tanto, estamos una época de baja transmisión, pero está preocupado sobre qué ocurrirá cuando llegue la primavera.

"Nosotros hemos aprobado ayudas de más de un millón de euros para los ganaderos que se han visto afectados y le hemos pedido al Ministerio que realmente tome carácter en el asunto porque ha afectado a todas las comunidades autónomas. También, por un lado, que investigue la posibilidad de esa vacuna que pueda reducir el impacto y, luego, de cara a esa primavera, que veamos un poco si esto vuelve a aparecer porque se toman medidas a nivel nacional tanto preventivas como de compensación al sector", ha destacado.