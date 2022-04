Más Madrid y Podemos piden comparecencia de Rodríguez por trato a periodista

Los grupos parlamentarios de Más Madrid y Unidas Podemos en la Asamblea regional han pedido este martes la comparecencia en la Cámara de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el trato a una periodista durante el acto de toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León.

A través de su cuenta de Twitter, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha dado a conocer esta solicitud que ya ha registrado ante la Mesa de la Cámara de Vallecas.

Así, pide que Miguel Ángel Rodríguez comparezca en la comisión de Presidencia, Justicia e Interior con el objeto de informar "sobre el trato brindado a la prensa durante su acompañamiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid en su viaje institucional a Castilla y León".

"El matonismo con la prensa es incompatible con la democracia", ha agregado.

A esta petición de comparecencia también se unirá el grupo parlamentario de Unidas Podemos, según han indicado fuentes del grupo a EFE, que hará su propia solicitud y también desarrollará más acciones políticas sobre este caso.

La portavoz de la formación morada, Carolina Alonso, ha afirmado en Twitter que Miguel Ángel Rodríguez es un "impresentable" y que el equipo del Isabel Díaz Ayuso no está "acostumbrados a que los periodistas no les bailen el agua, y eso que se dejan dinerales para tenerles callados".

En el vídeo emitido por La Sexta, medio en el que trabaja la periodista, se puede ver cómo la reportera intenta preguntar a Ayuso que responde que ya ha hecho previamente declaraciones y respondido a las preguntas de la prensa en otra sala.

Es a continuación cuando Rodríguez se interpone bruscamente a la reportera y le dice: "Disculpe, ya ha hecho declaraciones, señora".

"No hace falta que me empuje", contesta la reportera, a lo que Miguel Ángel Rodríguez replica: "No la he empujado, lo que hace falta es que no haga usted el ridículo".

"Yo solo he preguntado a la presidenta en un sitio donde podía hacerlo. Nos han autorizado a hacer preguntas a la presidenta. Y usted me ha empujado", responde la periodista, quien añade: "(El que) está haciendo el ridículo es usted que me está insultando.

Le he tocado el brazo, se defiende Rodríguez.

Reporteros Sin Fronteras ha condenado la reacción del asesor. "La mejor reacción periodística posible ante la peor reacción política posible. Esperamos que Miguel Ángel Rodríguez sienta el mismo rechazo que nosotros cuando se vea impidiendo por la fuerza que Andrea Ropero informe, usando esos modos y negando la realidad. ¡Urgen disculpas!". EFE

