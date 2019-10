Marta Ruiz: "Hubo violencia, pero no la suficiente para tumbar el orden constitucional"

La histórica sentencia del procés ya ha sido notificada a las partes. Los líderes independentistas han sido condenados a penas que oscilan entre los 9 y los 13 años de prisión. Tras hacerse público el fallo, la periodista Marta Ruiz, presentadora de 'Mediodía COPE', ha analizado sus implicaciones jurídicas y políticas.

"La condena del Supremo a la cúpula independentista era la condena que esperábamos, de 9 a 13 años de cárcel por sedición y no por rebelión. Hubo violencia, pero no la suficiente para tumbar el orden constitucional. Se aplicó el 155 y se acabó la aventura, pero esa condena por sedición es muy importante porque se reconoce que estos políticos al frente de la Generalitat arengaron a la masa para que no se pudieran cumplir las leyes", ha señalado.

"La ley es democracia, por tanto, sin estas leyes no existe la convivencia. A partir de ahora, se abre el proceso de recursos ante el Constitucional, ante la justicia europea", ha indicado, pues el fallo es firme y contra él no cabe recurso ordinario alguno.

"Veremos esta imagen probablemente de los políticos accediendo al tercer grado porque el Gobierno autonómico tiene las competencias en las prisiones de Cataluña", ha dicho, lo que en última instancia deja en manos del presidente Torra esta decisión.

"Con esto lo que quiero decir es que la crisis catalana no termina con esta sentencia del Supremo. El problema de convivencia en Cataluña sigue estando sobre la mesa y sigue siendo un reto para los líderes políticos que está a las puertas de unas cuartas elecciones en cuatro años. La pregunta es si estarán a la altura para afrontar el siguiente paso que se abre tras esta sentencia del Supremo", ha finalizado.