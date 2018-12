PP, Cs y Vox eligen a Marta Bosquet como presidenta del Parlamento andaluz

La diputada almeriense de Ciudadanos Marta Bosquet ha sido elegida presidenta del Parlamento andaluz con los votos de su grupo, del PP y de Vox durante la sesión constitutiva de la Cámara autonómica que se celebra hoy.

Bosquet ha recibido los 26 votos del PP, los 21 de Ciudadanos y también los 12 de Vox -después del acuerdo alcanzado entre los populares y la formación que dirige Santiago Abascal-, con lo que la parlamentaria almeriense ha sido elegida con 59 votos, más que la mayoría absoluta de la Cámara, situada en 55 escaños. Adelante Andalucía presentó como candidata a Inmaculada Nieto, que tan solo obtuvo los 17 apoyos de su grupo y los 33 del PSOE.

La nueva presienta será a partir de ahora quien dirija la ronda de conversaciones con los grupos y quien proponga al candidato a la Presidencia de la Junta, que será Juanma Moreno, gracias al pacto gobernabilidad alcanzado por el PP y Ciudadanos que conlleva que la Presidencia del Parlamento autonómico recaiga en la formación naranja y la jefatura del Gobierno de la Junta en manos del PP.

Nacida en Almería en 1969, la nueva presidenta del Parlamento andaluz es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y fue letrada hasta 2008 del servicio de víctimas de violencia de género. Bosquet es portavoz de Ciudadanos en la provincia de Almería y secretaria provincial de Acción Institucional, así como miembro de la junta directiva de esta provincia y de la junta directiva nacional de la formación naranja, donde es la responsable nacional de la Secretaría de Dependencia y Discapacidad.

PP, Cs y Vox LOGRAN MAYORÍA EN LA MESA

PP, Ciudadanos y Vox han logrado la mayoría y el control de la Mesa del Parlamento de Andalucía, que contará con cinco de los siete representantes, mientras el PSOE-A consigue dos y Adelante Andalucía se queda sin representación en este órgano de la cámara regional, que presidirá diputada de Cs Marta Bosquet. Las votaciones se han producido en la sesión constitutiva del Parlamento autonómico de la XI legislatura, marcada por el relevo del PSOE-A al frente de la Junta tras 36 años en el poder y por la entrada con 12 de diputados de Vox en el Parlamento.

Tras conocerse el resultado de la elección de la elección de la Mesa,aAdelante Andalucía ha denunciado su exclusión y ha advertido de que esta situación es "contraria" al Reglamento de la Cámara, por lo que ha exigido una rectificación para garantizar la pluralidad surgida de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre. El apoyo de Vox en dos de los tres vicepresidentes de la Mesa fueron fundamentales para la elección de Esperanza Oña (PP), como vicepresidenta primera, y de Julio Díaz (Ciudadanos) como vicepresidente tercero. Los socialistas respaldaron con sus 33 votos a Teresa Jiménez para la vicepresidencia segunda de la Cámara. Por su parte, la candidata a la vicepresidencia de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, obtuvo 17 votos, con lo que esta formación se quedó sin representación en la Mesa.

En cuanto a las tres secretarías de la Mesa, fueron elegidos Verónica Pérez (PSOE); Manuel Andrés González (PP) y Manuel Gavira (Vox), este último gracias al apoyo de los populares. Una vez constituida la Mesa del Parlamento, en la que los partidos PP, Cs y Vox tienen la mayoría para marcar los tiempos legislativos, los 109 diputados han jurado o prometido sus cargos.

A partir de ahora, la nueva presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, la tercera en la historia, será quien dirija la ronda de conversaciones con los grupos y proponga las candidaturas a la Presidencia de la Junta. El acuerdo de PP con Ciudadanos y con Vox conlleva que la Presidencia del Parlamento autonómico recaiga en la formación naranja y la jefatura del Gobierno de la Junta en Juanma Moreno, el PP, mientras será el líder de Ciudadanos, Juan Marín, quien ocupe la vicepresidencia del futuro gobierno.

CS: "VOX NO ESTARÁ EN LA FOTO"

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado que Vox no estará en la "foto" de los pactos de gobierno entre el PP y la formación naranja en Andalucía. En declaraciones a Efe, Carrizosa ha relativizado el hecho de que Vox esté presente en la Mesa del Parlamento andaluz, tras el acuerdo alcanzado entre el PP y Cs.

Este acuerdo prevé que el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, sea el próximo presidente del Gobierno andaluz en coalición con Ciudadanos, que ostentará la Presidencia del Parlamento autonómico, en cuya Mesa estará Vox. "Vox estará en la foto de la Mesa junto con el resto de partidos excepto Podemos, que ha rehusado entrar, pese a que Cs quería que la Mesa fuese representativa y plural de los votos de todos los andaluces y que estuviesen representados todos los partidos con representación en la cámara andaluza", ha remarcado.

En cualquier caso, ha puntualizado Carrizosa, pactar la composición de la Mesa "no supone en ningún caso asumir postulados políticos de ninguno de los partidos" que estarán representados. "La Mesa se ocupa de la gestión gubernativa de los trámites parlamentarios, es el máximo órgano gestor de un Parlamento. Allí deberían estar presentes todos", ha señalado. En cambio, "en la foto de nuestros pactos de gobierno" con el PP en Andalucía "no ha entrado ningún otro partido". Y en los pactos para la investidura y para conformar gobierno "que se harán en los próximos días", ha asegurado, "tampoco habrá otros partidos que no sean PP y Cs".

En esta "foto" de la investidura, Cs pide que esté el PSOE para que al menos "se abstenga" y permita "el cambio" en Andalucía, "en justa correspondencia con el apoyo que dimos a Susana Díaz en la pasada legislatura". "De esta manera no haría falta tener el apoyo de ningún otro partido", ha destacado Carrizosa, que ha afirmado que "ese cambio es incontestable e imparable". Según Carrizosa, "sería un buen ejercicio de responsabilidad" por parte del PSOE que "diera este margen de confianza" al nuevo gobierno de coalición de PP y Cs.