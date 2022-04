Margarita Robles en el punto de mira: todos los enfrentamientos con su propio gobierno

Margarita Robles ha vuelto a acaparar toda la atención política por el último escándalo que ha protagonizado. Unidas Podemos y los partidos independentistas del Congreso han suscrito una declaración en la que se apunta directamente al centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como responsables políticos del supuesto espionaje a líderes independentistas y se pide al PSOE que permita investigar el caso en el Congreso.

El origen de esto fue la publicación del informe en 'The New Yorker' que habla de un supuesto espionaje telefónico a 65 políticos independentistas catalanes y vascos mediante el programa Pegasus, creado por la empresa israelí NSO y que, según aseguran, "solo puede ser adquirido por Estados y sus estamentos gubernamentales".

Según los firmantes, "la sospecha de la implicación del Estado español es más que verosímil" y señalan directamente al Ministerio de Defensa. "Los indicios apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia bajo el control, desde que Margarita Robles asumiera el cargo, del Ministerio de Defensa, sin descartar la autoría o participación de otros organismos públicos", dicta este documento.

Esto ha provocado que Robles esté siendo señalada por muchos, incluso, desde entonces, ha habido varias peticiones de dimisión realizadas por partidos como ERC o la CUP. "Si lo sabía tiene que dimitir, si no lo sabía tiene que dar explicaciones", opina el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. "No somos estúpidos, el CNI depende el Ministerio de Defensa", agrega la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. "Robles se remitió a la Ley del CNI, que remite al control democrático de las Cortes ¿Dónde está ahora la ministra de Defensa, dónde está el presidente?", apuntaba por su parte, Mireia Vehí de la CUP. Al igual que, Ferran Bel del PDeCAT, cree que Robles "deberá dar más explicaciones y asumir más responsabilidades".





"Se ha convertido en los últimos años, siento decirlo, señora ministra, en una aplaudidora de las Fuerzas de Seguridad... ¿Qué ha sido de esa jueza progresista que era usted, esa jueza que no se conformaría con lo que está sucediendo? Desde luego, aquella juez progresista estaría absolutamente preocupada por lo que está sucediendo", apunta el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

Incluso Unidas Podemos se ha mostrado muy crítica con Robles, a pesar de ser socio de gobierno. "Nadie puede defender ni justificar en democracia un espionaje masivo, además por motivos políticos, como el que se ha producido con ‘Pegasus’", declara Pablo Echenique tras acusar a la ministra de "justificar el espionaje". A pesar de ello, a diferencia del resto, no ha pedido su dimisión.

No obstante, este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su respaldo a la ministra de Defensa al responder con un "por supuesto" a la pregunta de los periodistas sobre si se mantenía de su lado.

"¿Qué tiene que hacer un estado, un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia (...) cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania", estas fueron las palabras que pronunció Robles y por las que comenzaron a exigir su dimisión. Sin embargo, esta no es la primera vez que la ministra de Defensa se ha convertido en el objetivos de las críticas, ya que ha protagonizado varios enfrentamientos con otros políticos.

Pablo Iglesias

Hace unos meses, Pablo Iglesias se pronunció sobre la crisis de Ucrania y no dudó a la hora de señalar a Robles. "El furor pro-USA acabó con Aznar y hoy sería una gran torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el partido de la guerra con el PP... No hay que ser ni pro ruso ni pro Estados Unidos. Hay que ser pro paz", comenzaba diciendo el exvicepresidente del Gobierno.

A raíz de esto, señaló las "mentiras" y el "fulgor militarista" de la ministra de Defensa y calificó de "tomadura de pelo" que se refiera al enfrentamiento de la OTAN con Rusia en Ucrania como "una guerra humanitaria". "Hemos escuchado a la ministra de Defensa decir algo que yo creo que los electores del PSOE no se creen y es que la OTAN nació para defender la paz, los derechos humanos, la democracia, la Sanidad Pública... ¿Usted se cree que la gente es tonta y no sabe que la OTAN es una alianza militar para proteger los intereses de los Estados Unidos?", agregó.

Ante esto, Robles se limitó ha decir que "Pablo Iglesias tiene mucho tiempo libre". "Es un ciudadano más en este país en el que hay 47 millones de ciudadanos y la inmensa mayoría de los españoles está apoyando el envío de material a Ucrania y está absolutamente de acuerdo con que España esté en OTAN", zanjaba.

Pero este no ha sido el único intercambio de reproches que ambos han protagonizado. Robles se mostró a favor de la decisión del Rey emérito de volver a España y no dudó en defender la figura del Jefe del Estado. "Tanto con el Rey emérito como con cualquier persona, que en nuestro país y como democracia tenemos un principio básico y esencial, la presunción de inocencia. Hasta que uno no está condenado por sentencia firme, uno es absolutamente inocente, vale para el Rey emérito y cualquiera", declaraba la ministra en 'El Cascabel'. "La presunción de inocencia del Rey emérito está ahí y no la puede cuestionar nadie. La decisión de volver a España corresponde a él y a la Casa Real. Las instituciones no solo son quienes están a la cabeza, detrás hay un trabajo de profesionales", añadía.

“Entiendo que hay comportamientos del Rey emérito que no han sido ejemplares, pero quiero poner en valor y nos tenemos que sentir orgullosos, es la ejemplaridad del Rey Felipe VI, la forma en que está desarrollando la Jefatura de Estado, para nosotros cuando salimos al extranjero, ver cómo se valora y cómo se tiene en cuenta al Rey Felipe, su ejemplaridad, su sentido de la responsabilidad", zanjaba. Ante esto, Iglesias ha dicho en repetidas ocasiones que la ministra de Defensa tiene un discurso de "derechas".









Ione Belarra

Pero Iglesias no es el único de Unidas Podemos con el que se ha enfrentado Robles. Ione Belarra y la ministra de Defensa han protagonizado numerosas broncas, la última de ellas consecuencia de la crisis en Ucrania. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 pide "apostarlo todo a la diplomacia" para lograr la paz en Ucrania, además de estar en contra del argumento de que la guerra se para con más guerra, mandando más armamento a Ucrania y aumentando el gasto militar.

Ante sus declaraciones, Robles no dudó en responder a Belerra y le recomendó "trabajar de forma más callada y responsable". En primer lugar, la política reivindicaba el papel de unas Fuerzas Armadas que "dan su vida por la paz" y cuestionando si con sus palabras Belarra no se refería realmente a "la labor que realizan los militares en lugares como La Palma". "Ojalá tenga suerte y pueda convencer a Putin de que pare la masacre", le decía directamente a Belarra muy irónica. De la misma manera, aseguró que no suele darse por aludida cuando recibe comentarios que ponen en duda su labor por parte de sus socios de Gobierno.









Alberto Garzón

Durante una entrevista con 'Espejo Público', la ministra de Defensa se mostró muy crítica con Garzón por su apoyo a las 'macrogranjas'. "No hay que actuar siempre en clave electoral, hay que actuar en clave del trabajo que hacemos todos los días... A mí me parece que en esta polémica que hubo lo que hay que hacer es pasar página, entre otras razones porque la posición del Gobierno es muy clara: es de apoyo al sector agrícola y apoyo al sector ganadero. Lo demás, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando", declaraba Robles.

"Puede tener una opinión personal o como ministro, pero hay que tener cultura institucional en un órgano como el Gobierno, que es quien marca la política que vale... Las opiniones de los ministros pueden ser respetables, pero no son las que hay que tener en cuenta", le reprocha tras señalar que hay que "hablar menos y trabajar más". "Estamos a 13 de enero, este país tiene muchas cosas que hacer, tiene que salir de la crisis económica, estamos en la recuperación, estamos en un esfuerzo excepcional de vacunación. No podemos estar en unas declaraciones que el señor Garzón hizo, ya han pasado" zanjaba la ministra.









Fernando Grande-Marlaska

En enero del año pasado, los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles se enzarzaron al no estar de acuerdo frente a la gestión de la gran nevada como consecuencia del temporal Filomena. Marlaska manifestó su malestar con la ministra de Defensa por haber desplegado a la Unidad Militar de Emergencias en Madrid sin haber consultado con Interior como departamento encargado de atender este tipo de emergencias. Ante esto, Robles no lo negó, pero aseguró que estuvo en contacto tanto con Marlaska como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tomar decisiones relacionadas con la nevada.

De la misma manera, sus opiniones volvieron a ser opuestas cuando se llevó a cabo un plan para evacuar al personal de la embajada de España en Kabul. El titular de Interior afirmó que el aeropuerto de Kabul era "seguro" y que el Gobierno estaba trabajando para ejecutar la evacuación "a la mayor brevedad posible". Esta evacuación se planeó para ser realizada por aviones de carga y transporte Airbus A400M del Ejército del Aire. Sin embargo, la ministra de Defensa, responsable de esos aviones A400M, discrepaba de las palabras de Marlaska.

Otro de los más evidentes fue cuando Marlaska decidió al director general de la Guardia Civil, cesando a Félix Azón para nombrar a María Gámez en su lugar. La Guardia Civil tiene dependencia tanto de los ministerior de Interior como de Defensa, lo que provocó este enfrentamiento. A la toma de posesión de Gámez estaba prevista la asistencia de los dos ministros, pero Robles no acudió. A pesar de ello, posteriormente, recibió en el Ministerio de Defensa a la nueva directora general de la Guardia Civil.

Meses después, la Guardia Civil volvió a ser el origen de otra disputa. Marlaska y María Gámez cesaron al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Esto provocó una crisis interna y la dimisión del DAO de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña. Pese a ello, Margarita Robles recibió a Ceña en su despacho y se hizo pública esa audiencia de despedida.

De la misma manera, durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, se anunciaron patrullas conjuntas de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en el marco de la ‘Operación Balmis’. No obstante, Defensa rechazó atender las peticiones de Interior y, finalmente, esto no se llevó a cabo.









Carlos Lesmes

La ministra de Defensa también manifestó públicamente su desacuerdo con el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. El pasado 2020, se filtró una llama privada de Felipe VI, en la que el Rey manifestaba que quería estar presente en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona. "Cuando Lesmes le da publicidad a una llamada privada, quería enfrentar a la monarquía con este Gobierno", decía Robles al respecto en 'Al Rojo Vivo'. "Conociéndole, no creo que sea una imprudencia revelarlo en público", añadía.

"Eso es lo que no lo estamos haciendo bien. A los políticos se nos paga por generar soluciones y no por abrir debates", criticaba la ministra. "Cuando sectores de la derecha o la ultraderecha dicen que solo ellos defienden la monarquía o a España es algo que como demócrata no lo puedo aceptar", agregaba.