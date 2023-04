Maragall (ERC) sobre los 120 pisos turísticos: "Es un indicador absoluto de mal gobierno"

Torrent critica que el Ayuntamiento pase "la pelota" al Govern con los pisos de la calle Tarragona

El candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha sostenido que la concesión de 120 licencias turísticas a pisos de la calle Tarragona es "un indicador absoluto de mal gobierno" de la coalición de BComú y PSC en el Ayuntamiento.

"Es una medida casi absoluta de que no se ha gobernado bien. Una mezcla de dejadez y dogmatismo", ha dicho en un acto sobre turismo con el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent.

Maragall ha pedido cuantificar cuántas licencias se pidieron tras la anulación judicial del Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico (Peuat) que posibilitó la concesión, algo que también ha reclamado Torrent.

El conseller ha tendido la mano al consistorio para abordar este caso, aunque ha reprochado al Ayuntamiento que haya pedido a la Generalitat extinguir las licencias de esos pisos tras haber renunciado a participar en la "gobernanza" del sector, según él.

"Lo que no estoy dispuesto a asumir es que me pasen la pelota de una responsabilidad que no es mía", ha dicho Torrent, que ha acusado al Gobierno municipal de tener un comportamiento electoralista.

También ha criticado que el Ayuntamiento "centrifigue" su responsabilidad con estas 120 licencias y ha sostenido que el consistorio no ejerció sus competencias para evitarlo, decretando una moratoria de licencias tras la anulación del plan o con una ordenanza sobre usos.

"DEVOLVEREMOS EL COLOR"

Maragall ha apostado por promover un "crecimiento inteligente" del turismo sostenible en Barcelona que rehuya de modelos 'low cost' y que, al mismo tiempo, contribuya a regenerar espacios de la ciudad y a mantener su patrimonio y no a degradarlo.

"Devolveremos el color a Ciutat Vella. Ciutat Vella no será gris ni un grafitti. Será un terreno de altísima calidad y dignidad, y un orgullo", ha garantizado.

El candidato republicano ha sostenido que Barcelona no puede ser un lugar "donde todo vale" ni una ciudad objeto, y ha planteado destinar los fondos de la tasa turística a mejorar el espacio público e incrementar los efectivos de agentes cívicos.

"No podemos estar todo el rato pensando qué prohibimos", ha alertado Maragall, que ha dicho que su propuesta no se sitúa ni en el decrecimiento del turismo ni en su promoción sin límites ni modelo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En ese sentido, ha apostado por que Barcelona sea un "campo real" para aplicar el Compromís Nacional per un Turisme Responsable, en alianza con la Generalitat.

CARGA TURÍSTICA

Maragall también se ha abierto a estudiar la carga máxima de visitantes que puede asumir la ciudad junto al sector, algo que cree que será positivo para hoteleros, restauradores y comerciantes para evitar que el turismo se convierte en "un caballo de Troya" para Barcelona.

"La cuestión es cómo gobernamos el caballo", y ha asegurado que la normativa municipal en los últimos años no ha contenido ni ordenado un turismo que, a su juicio, creció sin control bajo el gobierno del exalcalde y candidato de Junts, Xavier Trias.

MODELO DESDE EL CONSENSO

Torrent ha mantenido que el turismo puede ayudar a combatir la "starbuckización" de las ciudades si se gobierna de modo que contribuya a transformar en positivo el modelo económico.

En ese sentido, ha sostenido que los cambios de modelo deben abordarse desde el consenso para que duren más de una legislatura, como defiende que ha hecho la Genrealitat con el Compromís Nacional per un Turisme Responsable.

Y ha añadido que la alternativa a no liderar es dejar el debate sobre el futuro del turismo "a los negacionistas y a los que lo demonizan".