Valls en COPE: "Las decisiones de la justicia de un land alemán hacen mucho daño al espacio jurídico europeo"

Manuel Valls, ex primer ministro francés, considera que “las decisiones de la justicia de un land alemán o de la justicia belga hacen daño al espacio jurídico europeo”. España es un “Estado de Derecho, con una constitución de las más avanzadas y con una justicia independiente”. Un ejemplo de ello, según el político galo, es la existencia de políticos en prisión por casos de corrupción.

En declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, Valls afirma que “hay que salvar Europa”. “Es el combate de mi vida”, dice. El proyecto europeo está en peligro por culpa de “sus divisiones, el Brexit, los populismos, la fractura entre la europa oriental y la europa occidental”.

Sobre la posibilidad de ser alcaldable a la ciudad de Barcelona por Ciudadanos, el ex miembro del Partido Socialista francés reconoce que “sería un cambio muy importante; un cambio de vida personal además de un cambio de vida política”. Valls tiene que pensar detenidamente la propuesta del partido naranja por “respeto a los ciudadanos de Barcelona”, porque a pesar que nació en Barcelona ha hecho su carrera política en Francia.

El político galo no quiere admitir que tiene un proyecto para Barcelona, porque eso supondría reconocer que sería candidato a dirigir la ciudad condal. Aun así, el ex primer ministro francés quiere un “proyecto optimista” para la ciudad, que es una “marca internacional única”, aunque en estos últimos tiempos “ha perdido mucho, por la gestión de estos últimos años, por el debate sobre el procés y porque hay empresas que se han ido”.

El “procés fracasó el año pasado”. Así de claro lo expresa Valls. De todos modos, los partidos independentistas “continúan con la idea de repetir lo que pasó el año pasado”. En referencia al bloque unionista, el político francés pide tanto al PP, PSOE como a Cs “pactar sobre lo que es más importante y no pelearse sobre los temas que son relevantes para el futuro de España”.

La polémica sobre la apertura o no de las fronteras ha sido también tema de debate en el inicio de esta nueva temporada de Converses. Valls no está de acuerdo con abrir “todas las fronteras” porque, pasados unos años, “pagas las consecuencias”. El ex primer ministro francés usa como ejemplo el caso de Suecia, país en el que llegaron “500.000 refugiados en tres años” y que ha alentado el discurso antiinmigración de Demócratas de Suecia, partido de extrema derecha que puede obtener unos resultados “increíbles” en las elecciones que se celebran mañana en el país escandinavo.