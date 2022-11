La abogada de la víctima de la Manada, tras la ley del 'sí es sí': "Ha tenido que aumentar la medicación"

Mientras estamos a punto de estrenar una semana en la que los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales van a tratar de aunar criterios tras las revisiones de sentencias que ha provocado la entrada en vigor de la Ley del 'solo si es si', hay más de un centenar de condenas a agresores sexuales que se están revisando para reducir sus penas, algunos incluso ya hayan quedado en libertad.

Paradójicamente el caso que precipitó la aprobación de esta ley fue la sentencia contra la Manada que violó a una joven durante los Sanfermines de Pamplona en 2016. Ahora es uno de los casos que puede ser revisados después de que uno de los letrados que defiende a los condenados haya anunciado que plantea presentar recurso porque considera que la ley de Irene Montero puede beneficiar a uno de sus clientes.

Esta ley supone una "revictimización continua" tal y como ha advertido en La Mañana Fin de Semana, Teresa Hermida, abogada de la joven violada en grupo en un portal de Pamplona. "Está angustiada y con mucha tristeza, supone revivir todo lo que ocurrió ese 7 de julio".

Está angustiada y con mucha tristeza, supone revivir todo lo que ocurrió ese 7 de julio

Teresa Hermida ha reconocido que la joven "necesita tiempo para sanar y con situaciones como esta se recrudece su situación, de hecho ha tenido que aumentar la medicación".

La letrada considera que el abogado de la Manada "está en su derecho de defensa" al interponer un recurso para rebajar la pena a uno de sus clientes. "Entiendo que lo va a hacer y lo podrá hacer respecto de todos sus clientes, lo que no se es si cumplirán todos los requisitos, siempre la última palabra la tiene el juez".

La víctima, lamenta Hermida "considera es que una ley que la beneficiaba y que la trató como abanderada, ahora la puede perjudicar y por eso ella está agobiada".

¿Todos los jueces son unos machistas poco formados como les han calificado desde el ministerio de Igualdad? Para la abogada se trata de unas declaraciones "muy desafortunadas". "Me he encontrado con jueces machistas y no machistas", señala y reconoce que "la ley está para aplicarla" y que quien la tiene que hacerlo "son los jueces. Cierto es que hay algunos están teniendo diferentes criterios, de ahí que se suponga que tiene que interpretarse".

Ya no habrá marcha atrás ni para los condenados por violar a mi clienta ni para los que violaron a otras tantas

Las perjudicadas, advierte "son las víctimas" por eso sobre una posible revisión de la ley pide que "lo que hagan sea cuanto antes, porque un verdadero disparate" porque tal y como ha recordado, las decisiones que se tomen hasta ese momento "son irreversibles" y "ya no habrá marcha atrás ni para los condenados por violar a mi clienta, ni para los que violaron a otras tantas".