¿Cómo es el maletín antibalas para proteger a Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, protagonizaba este lunes un viaje relámpago a Barcelona para visitar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y a los policías heridos por los disturbios que se encuentran hospitalizados.

Sánchez llegaba sobre las 11.00 horas a la sede de la Jefatura Superior de Policía, en la Via Laietana de Barcelona, epicentro la semana pasada de las violentas protestas convocadas por los CDR contra la sentencia del procés, rodeado de fuertes medidas de seguridad tal y como se puede ver en las diferentes imágenes que abren varias portadas de la prensa de este martes. Además de un escolta con subfusil, se ha visto a otro agente de seguridad caminando muy cerca del presidente portando un maletín negro de gran tamaño.

No es un maletín al uso. Tal y como ha explicado Carlos Herrera este mismo martes, "se trata de un dispositivo que se despliega y se convierte en una especie de biombo antibalas que protege al presidente si la cosa se pone fea".

El maletín antibalas es una herramienta de seguridad que se suele usar para garantizar la seguridad de personalidades. Lo utiliza por ejemplo el ex presidente de los EEUU, Barack Obama y también lo hemos visto protegiendo a Nicolás Maduro.

Su funcionamiento es sencillo, se despliega y se extiende a lo largo del cuerpo de la que persona que se trata de proteger. En ocasiones se superponen varios para que la protección sea en varios frentes.

Según publica La Razón su precio oscilaría "entre los 500 y 1.500 euros". Expertos en seguridad han explicado a este medio que ante un viaje del presidente "el equipo de seguridad realiza un 'briefing' para evaluar las necesidades tanto de vehículos como de personal, que se acomoda a la peor de las hipótesis".

Ante esta visita exprés del presidente, con decenas de personas que se habían ido concentrando en los accesos a los hospitales de Sagrat Cor como de Sant Pau, su equipo de seguridad pudo valorar estas "medidas excepcionales de seguridad" que no han estado exentas de polémica. "Si las han tomado es porque consideran que hay que tomarlas. Yo ahí, como ustedes comprenderán, ni entro ni me meto. Pues, hombre, la Policía también necesita combatir delincuentes con todo el material, no con pocos efectivos y, desde luego, no con órdenes de contención, que es como actúo la Policía, a la que fue a ver Sánchez ayer, y la misma Policía en la que no dejaron entrar, por cierto, a Pablo Casado, en la Jefatura", ha señalado Herrera este martes.