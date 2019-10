Herrera: "Sánchez, protegido con subfusiles, mientras la Policía necesita más material"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00 de la mañana, 07:00 en Canarias, ¿quién lo iba a decir, verdad? Como pasa el tiempo. Hoy empieza a notarse esta nueva DANA, la gota fría, vamos. Hace cuatro días tuvimos una que dejó, la verdad, arrasado buena parte del levante español, peninsular. Sí, sí, pero viene otra y no estoy en condiciones, ni yo creo que ni la gente que sabe del tiempo, si es para decirle si es lo mismo, no es lo mismo, es menos. Al parecer no tiene la trascendencia o no va a tener la trascendencia del anterior, pero hay que estar avisado. Hay que tomar precauciones en la parte oriental de la Península: Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares de momento. También habrá nieves en zonas de montaña y lluvias, hombre, hacia el oeste peninsular cada vez más débil y en Canarias lluvias débiles en el norte de las islas.

Miren, Sánchez todos los días, esa infatuación permanente de Sánchez, ese ego infatuado, ese lenguaje hinchado, demagógico, ese lenguaje pegajoso que maneja Sánchez y la cohorte también tiene gestos. También se traduce en gestualidad, ¿como no? Ayer se fue a Cataluña, a Barcelona, en una visita propagandística, evidentemente inserta en una campaña electoral. Fue a ver al policía herido, que mejora, por cierto, y fue a la Jefatura de Policía en Barcelona, en la Vía Laietana, bien, bien, bien.

Por cierto, notó en sus carnes, ahora les contaré, lo que es el escrache del independentismo, de médicos y sanitarios independentistas que por aquí andaban dando voces en lugar de estar poniendo mercromina a quien le corresponda.

Bueno, pues nos ha dejado algunas imágenes muy llamativas. No es normal que los escoltas del presidente viajen en el coche con subfusiles, con metralletas o que lleven un maletín que no es el maletín nuclear que lleva el presidente de Estados Unidos. Siempre al lado del presidente norteamericano hay un tío con un maletín. Abre el maletín, el otro pone el ojo, el dedo, o lo que ponga y da las órdenes correspondientes. Este no. Este es un maletín que se despliega y es un biombo antibalas. Es un biombo antibalas que no cubre a todo Sánchez porque Sánchez es un tío grande, es alto, pero bueno, en fin, se encoge y...

Oiga, menudas medidas excepcionales de seguridad, que si las han tomado es porque consideran que hay que tomarlas. Yo ahí, como ustedes comprenderán, ni entro ni me meto. Pues, hombre, la Policía también necesita combatir delincuentes con todo el material, no con pocos efectivos y, desde luego, no con órdenes de contención, que es como actúo la Policía, a la que fue a ver Sánchez ayer, y la misma Policía en la que no dejaron entrar, por cierto, a Pablo Casado, en la Jefatura.

Aquí, en fin, ¿le abuchearon en la puerta? Sí. Pero es que hubo trabajadores del hospital que no se cortaron un pelo. Bueno, poca vergüenza le llamaban, ponía cara de circunstancia, pero bueno, eso es... Sánchez debería saber que eso es bastante más habitual de lo que parece en Cataluña. No estamos hablando de niñatos, estamos hablando de médicos, efermeros, enfermeras, tal y bueno.

Y luego también críticas por no reunirse con Torra. Hay la verdad que hay opiniones encontradas. Hay quien... Yo entiendo que no tuviera ganas de hablar con un chalao como ese, pero bueno, a lo mejor debería descolgar para decirle que es un irresponsable. Bueno, o no. A lo mejor lo que tiene que hacer Torra son otras cosas, pero bueno, también por eso le están diciendo alguna que otra a Sánchez.

Pero como estará la cosa en el conflicto catalán para que haya desembocado en que Adriana Lastra haya llamado a Gabriel Rufián para hacer análisis de situación. Fíjense ustedes que analistas históricos. Vamos, está la CIA diciendo: "¿Cómo me he perdido dos analistas de esta categoría que deberían estar en mi gabinete?". Rufián, Gabriel Rufián, un tío sin oficio ni beneficio. No sé de qué trabajaba este antes. Teleoperador o no sé qué. Se mete en el mundillo separatista, que casi se dio de guantazos con otros separatistas en las asambleas que hacían los nuevos catalanes, es decir, los castellanohablantes. Esquerra decide adoptar para hacer ver que son muy tolerantes. ¡Qué locuaz! ¡Qué imaginativo! ¡Qué echado para alante! Con los numeritos y las tonterías que ha hecho este en el Congreso y fuera del Congreso. Bueno, pues ahora que parezca un hombre de Estado. Y ahora con tanto escrache de los radicales... Le hacen escraches a él, le llaman 'butifler', charnego, todas esas cosas.

Y hay más intervenciones que son... Bueno, hay una intervención de Rufián. Escuchen a Rufián lo que dice de los fascistas el día que te echan en cara que no eres tan puro como ellos. Y mi Mari Carmen Forcadell diciendo: "Tal vez no tuvimos empatía con la Cataluña que no se sentía nacionalista. Tal vez no se sintió bien o mal tratada".

Y luego, miren, para que tengan otro ejemplo del pensamiento único. Había un grupo de independentistas cortando la calle Diputación y va un motorista, bueno, poquito a poco, se va colando entre dos o tres, de estos tíos que o no trabajan o no han trabajado en su vida o tienen un trabajo que les permite ir cortando calles todo el día. Y, bueno, poco a poco empiezan los gritos, los insultos, manotazos en el casco..

Bueno, pues un ciudadano al que privan del derecho de libre circulación. Bueno, pues llegan los Mossos y en vez de afear la conducta de los que le pegan manotazos en el casco, de los que cortan la calle de forma ilegal, no, no, le llevan a parte y le identifican porque osa plantar cara al procesismo. Además, por cierto, los otros tíos le robaron la llave de la moto. En fin, bueno, ¿qué quieren qué les diga? Esto es lo que hay. El pan nuestro de cada día

No esta mal que Sánchez, en plena visita propagandística, se haya percibido en persona de estas cosas. La inacción en Cataluña le puede costar algunos votos y él pretende combatirla con estos golpes de efecto y, por supuesto, con Franco, al que se va a sacar de su tumba parece que el jueves a las a las 10:30 con presencia de familiares. Es lo que hay, queridos y queridas, pero no es lo único que hay.