Madrid reparte desde hoy 7 millones de mascarillas FFP2 ¿cómo puedes conseguirla?

Las farmacias madrileñas reparten de forma gratuita desde este lunes siete millones de mascarillas FFP2 entre la población de la Comunidad de Madrid, que dispondrá de 15 días para poder retirar las unidades, por lo que solicitan a los ciudadanos que acudan de forma escalonada a sus respectivas oficinas.

¿Cómo retirarlas? Será necesario presentar en nuestra farmacia habitual la tarjeta sanitaria o el DNI en el caso del colectivo de funcionarios mutualistas.Esosí, dispondrán de un periodo de 15 días para retirar esta mascarilla.

Se trata de un tipo de mascarilla autofiltrante "de calidad, pensada para personal sanitario, con una eficacia de filtración de partículas superior o igual a 92 en un índice de 100", según explica el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

En este sentido, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el reparto de estas mascarillas y ha asegurado que son las mejores porque protegen "en exceso".

Diversos jefes de servicios de Medicina Preventiva de hospitales madrileños han pedido a la Consejería de Sanidad que reconsidere el reparto de este tipo de mascarillas de forma genérica a la población al entender que "no se sustenta en la evidencia científica", puede "confundir a la población y no ayudar al control de la transmisión" y puede contribuir a una "falsa sensación de seguridad".

Ayuso ha indicado que son mascarillas recomendadas para quienes están "en la línea de fuego, como son los sanitarios". En este sentido, ha indicado que para los profesionales sanitarios "no han faltado ni van a faltar" porque han estado comprando "toneladas de material" y, además, también tienen la suya en las farmacias.

"Yo quiero lo mejor para los ciudadanos y quiero que tengan una, que las prueben", ha trasladado. La jefa del Ejecutivo madrileño ha incidido en que estas tienen un uso de 48 horas consecutivas, por lo que pueden durar "tres, cuatro o cinco días". Eso no quita, tal y como ha indicado, que "las quirúrgicas sigan siendo las que funcionan".

El grupo Cofares será la distribuidora farmacéutica elegida por la Comunidad de Madrid para hacer llegar el material de protección a todas las oficinas de farmacia de la región, dado que "conoce perfectamente" la ubicación de todas ellas y es la entidad que asume la logística del abastecimiento de medicamentos.

A su vez, el máximo representante del Colegio de Farmacéuticos ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población y "no acudan en masa" este lunes o martes porque tienen dos semanas para retirarlas.

"Es un procedo sencillo y tenemos que ponernos en el sitio de los demás. Pido a la población que nos ayuden, que no hay prisa y que no vayan todos de golpe el lunes o el martes. Tenemos que seguir dispensando medicamentos y atender a la población de pacientes crónicos", ha subrayado González Díez para añadir que las mascarillas "no se van a agotar" y que "seguro" que la población va a ser responsable de cara a evitar colas o aglomeraciones.