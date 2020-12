Los tres fiascos de Sánchez en Europa: Calviño, González Laya y Duque

Uno de los objetivos que tiene todo Ejecutivo cuando llega al poder es intentar dar a conocer lo máximo posible a los ministros que integran su Gobierno. Una fuerte presencia en puestos destacados ofrece relevancia al líder del Ejecutivo en Europa, y permite que España sea reconocida fuera de nuestras fronteras.

Sin embargo, en los últimos años nuestro país ha destacado precisamente por todo lo contrario. Desde que en el año 2018 Luis de Guindos, ministro de Economía con Mariano Rajoy, fuese nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo, España no ha conseguido colocar a ningún destacado representante en la larga lista de vacantes que se han abierto a nivel internacional.

Y no ha sido porque no lo haya intentado. El Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de que una fuerte presencia fuera de España les iba a beneficiar en los grandes retos económicos que tiene nuestro país. Por eso, hasta tres ministros de la facción socialista— Nadia Calviño, Arancha González Laya y Pedro Duque— se han postulado para puestos estratégicos en el último año, sin éxito.

Ni Laya ni Calviño ni Duque han conseguido sus objetivos de cara al exterior, y tras tres derrotas consecutivas Sánchez ha visto truncada su estrategia de cara en Europa al evidenciar la falta de influencia del Gobierno ante el resto de países.

El último en presentarse a un puesto con relevancia internacional ha sido el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. El exastronauta anunció su candidatura a finales de julio, tras haber sido protagonista por ser uno de los que ha llevado a cabo el Plan de Desescalada para España.

"He presentado mi candidatura para dirigir la ESA. Creo firmemente que Europa debe liderar el desarrollo de tecnologías espaciales que impulsan la economía, fortalecen la innovación en todos los sectores y conducen a descubrimientos que nos ayuden a proteger nuestro planeta", anunciaba en su perfil de Twitter.

Sin embargo, Duque va a tener muy difícil dirigir la Agencia Espacial Europea (ESA). Desde el Gobierno se muestran todavía con esperanza de que Duque consiga su objetivo, pero lo cierto es que en las últimas horas el austríaco Josef Aschbacher, director del programa de Observación de la Tierra, es el favorito para conseguir el puesto.

La decisión final no se dará a conocer hasta este jueves tras la reunión del Consejo del ESA, pero medios especializados alemanes llevan desde finales de noviembre anunciando la victoria del austríaco, quien además ya ha recibido el reconocimiento por otros destacados rivales, como han sido Christian Hauglie-Hanssen y Chris Skidmore.

Dear Christian, I sincerely thank you for this message. You are a true gentleman. I look forward to an excellent cooperation. https://t.co/h21qfBpuYh