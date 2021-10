El 30% de los trabajadores del sector público del Estado desempeñan sus funciones en la Comunidad de Madrid

El Gobierno de Pedro Sánchez está planteando una estrategia para descentralizar las instituciones, cuyo objetivo principal es ubicar fuera de Madrid los nuevos organismos públicos que sean creados en un futuro. Según apuntan desde el Ejecutivo, la tarea está siendo liderada por el Ministerio de Política Territorial, con Isabel Rodríguez a la cabeza, en coordinación con la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que tiene las competencias relativas al reto demográfico, y se está tratando con "sosiego y tranquilidad".

Desde el departamento de Rodríguez apuntan que el proyecto contará con dos líneas de acción principales. Por un lado se pretende descentralizar los "organismos de nueva creación", ayudados con los fondos europeos, y por otro, "deslocalizar por proyectos", es decir, llevar fuera de la capital algunas áreas de organismos que ya tengan su sede en Madrid, como por ejemplo ha hecho Renfe al abrir varios centros de Competencias Digitales en distintos puntos de España, como Teruel o Miranda de Ebro.

Respecto a los funcionarios, desde el Gobierno apuntan a que se crearían nuevos puestos de trabajo en aquellas instituciones de nueva creación, mientras que los organismos ya existentes se mantendrían junto a sus trabajadores, ya que "a los funcionarios no se les mueve", explican desde el Ejecutivo. De manera reciente, desde el PSOE han planteado otras medidas relativas al movimiento de instituciones de mayor calado, como el traslado del Senado a Barcelona, una propuesta que ahora afirman que "se quedó en el papel", puesto que el enfoque actual es diferente.

Tras las intenciones del Gobierno, abanderadas por Sánchez y apoyadas por sus líderes autonómicos, se ha abierto una nueva disputa entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aseguran que esta estrategia de descentralización supone un intento de descapitalizar la región. La presidenta interpreta que Sánchez está "buscando votos en otros territorios" y ha lanzado una advertencia, asegurando que "destrozar Madrid es destrozar España".

"Yo creo que el presidente del Gobierno y los socialistas no entienden que todos los países tienen una capital, que la capital de España se llama Madrid y que lo es desde hace cinco siglos. En Madrid viven españoles de todos los rincones. Madrid es una capital muy querida por todos los españoles", añadía la presidenta. Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, coincide con Ayuso y afirma que Sánchez "necesita una confrontación y división con Madrid", al mismo tiempo que pedía al Gobierno que si no ayuda a la región, "al menos no moleste y ponga la zancadilla".

Según los últimos datos publicados por Función Pública, en España hay un total de 514.514 trabajadores del sector público del Estado, lo que se conoce como funcionarios. La región que cuenta con un porcentaje mayor de estos trabajadores es Madrid, donde se ubican el 29% de ellos, lo que supone un total de 150.066 personas.

Llama la atención la importante diferencia entre la capital y Andalucía, que es la segunda región que cuenta con más trabajadores del Estado, 83.512 personas en total. El tercer puesto según el número de funcionarios lo ocupa la Comunidad Valenciana, donde cuentan con 34.900, seguida muy de cerca por Castilla y León, donde según los últimos datos hay 33.840 trabajadores del sector público del Estado.