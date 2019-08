Los repartidores de Barcelona: "Nos sentimos inseguros en las calles"

Los mossos d'Esquadra pusieron este miércoles cifras a la ola de delincuencia que asola Barcelona. En lo que llevamos de 2019, los robos con violencia han aumentado en la ciudad condal un 30%, llegando a registrarse 5.331 casos. Durante agosto, se han cometido también dos homicidios más respecto al año pasado, alcanzando un total de 12. La inseguridad es, obviamente, uno de los principales temas que preocupa a los vecinos. Empresarios, hosteleros y operadores de turismo temen que esta espiral delictiva dañe gravemente la imagen de Barcelona. La embajada de Estados Unidos ha publicado este jueves una alerta de seguridad, difundida a través de los diferentes consulados, en la que se comunica el incremento de "delitos violentos" en la capital catalana.

El miedo también afecta ya a los repartidores a domicilio, que temen entrar en ciertos barrios. Según algunos medios, varias empresas de reparto se niegan a trabajar en diversas zonas conflictivas. Sin embargo, Seur y Amazon han desmentido estos hechos y aseguran que sus servicios llegan a todas las zonas de la ciudad, incluidas las más peligrosas y con más número de conflictos registrados en los últimos meses.

COPE.es se ha puesto en contacto con Juan (nombre ficticio para preservar su identidad), un repartidor de una de estas grandes empresas. El profesional confirma que no han recibido instrucciones de evitar las zonas más conflictivas, pero sí admite que tiene "cierta sensación de inseguridad". "Yo ya he sufrido dos percances: una de las veces me dejé la ventana del coche un poco bajada por el calor y al volver de repartir alguien había intentado forzarla, pero no lo consiguió. Tenía los paquetes a la vista. No recuerdo el barrio pero si es cierto que hay zonas que son más peligrosas. Por ejemplo, si dejas el coche en las Ramblas o el Paseo de Gracia vas un poco más tranquilo porque no hay tanto peligro, sabes que no te van a robar. Pero hay otros barrios que si aparcas en zonas más oscuras te arriesgas más", explica el repartidor.

Juan admite que tiene mucha precaución por él mismo y por la mercancía que transporta. "Estoy vigilante para evitar que me pueda pasar algo", concluye.

Cayetana Álvarez de Toledo entra en escena

El PP ha exigido este jueves al Gobierno que envíe un refuerzo de policías y guardias civiles a Barcelona para hacer frente a la "crisis de seguridad" que considera que sufre la ciudad.

A través de una iniciativa en el Congreso de los Diputados, también insta al Gobierno, mientras no se produzca el refuerzo solicitado, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana mediante la "colaboración temporal" entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos y la Guardia Urbana.

Según explica el grupo popular en una nota de prensa, la iniciativa reclama además dotar de más medios a la Guardia Urbana, el apoyo institucional "necesario" para garantizar "el principio de autoridad", y mejorar la respuesta a la multirreincidencia.

Así mismo, piden que el Ejecutivo coopere con las comunidades autónomas para dotarlas de más recursos para la prevención de la delincuencia.

Para los populares desde que Ada Colau es alcaldesa de la ciudad condal los índices de criminalidad "se han disparado", lo que ha llevado a que la embajada de Estados Unidos publique una alerta avisando a sus ciudadanos del incremento de los delitos violentos en Barcelona.

En la iniciativa, firmada por portavoz en la Comisión de Interior, Ana Belén Vázquez, y por la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se advierte de que "la crisis de seguridad es tal" que empresas como Amazon, MRW y SEUR "han dejado de realizar repartos en determinadas zonas de Barcelona".

Por lo que han acusado al Ayuntamiento de Barcelona de una "reacción política" que combina "la incoherencia interna con la banalización del problema".

"Mientras el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, calificaba la situación de 'crisis de seguridad', la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, solo veía 'hechos puntuales' en la semana negra de la inseguridad de este mes de agosto, con siete apuñalamientos", reprochan los populares en el comunicado.

Comunicado oficial de Amazon

En un comunicado remitido por la empresa Amazon a la Cadena COPE, la empresa ha querido manifestar su punto de vista al respecto:

“Amazon continúa operando con total normalidad en el área del Bèsos y en toda la ciudad de Barcelona. La seguridad es siempre nuestra principal prioridad, y continuaremos cooperando con las autoridades locales para garantizar la seguridad de los conductores que realizan entregas de paquetes en nombre de Amazon".