Los pisos turísticos se convierten en los aliados de los sanitarios para luchar contra el coronavirus

Nuestro país lidera el ranking mundial de sanitarios contagiados por el COVID-19. Es por ello por lo que Enrique, propietario de dos pisos turísticos en pleno centro de Madrid, en cuanto se decretó el estado de alarma decidió ponerlos a disposición de estos profesionales para evitar más contagios. "Nos han cancelado todas las reservas para estas fechas y puesto que los sanitarios son las personas más vulnerables y ya hemos visto en las noticias que se están infectando a pasos agigantados por no tener medios lo que queremos nosotros es que no vuelvan a sus casas y puedan infectar a sus familiares". Una donación que es totalmente gratuita. Quienes hacen uso de ella no tienen que pagar nada a cambio. ‘Se les presta estos apartamentos y se les aloja el tiempo que sea necesario a coste cero’.

La iniciativa de Enrique ya ha tenido su acogida. En el primero de esos dos apartamentos está alojado Santiago quien nos contaba a COPE que "él es un médico residente de último año de Madrid quien habitualmente vive con sus padres que tienen más de 70 años". Con la situación que estamos atravesando ha decidido no vivir con ellos para evitar el contagio. En el segundo de los apartamentos está Elsa. Ella es una chica de Valladolid que se ha trasladado a Madrid para trabajar en los servicios sociales ayudando en la lucha contra el COVID. Elsa también está muy agradecida a este servicio prestado. "Enrique de vez en cuando se acerca con comida ya que trabajo todos los días y tengo muy poco tiempo libre. Estoy agradecida dado que no conozco nada, vengo de otra ciudad para trabajar en Madrid. Trabajar todo el día, recibiendo miles de llamadas y preparando kits para los voluntarios y hacer toda la prevención acabas que no puedes más".

Enrique asegura a COPE que está contento porque sus dos viviendas estén ayudando en esta crisis. Cuando ésta pase se enfrentará a la situación económica, al fuerte impacto en el turismo. "Tengo bastante miedo porque está claro que ahora mismo el turismo no va a llegar. Este verano se ha fastidiado, está claro, y ya veremos si en octubre o noviembre esto se reactiva o está muerto. Madrid suele tener mal comportamiento en verano. El turista que viene a España normalmente va a la playa y el que viene a Madrid pues es un turista normalmente extranjero. Nosotros tenemos que bajar los precios porque si no tampoco nos llegan en julio y agosto. Ahora solo tengo reservas antiguas que no han cancelado porque aún tienen tiempo. A corto plazo lo veo muy mal".