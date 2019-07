Los partidos reaccionan al discurso de Sánchez

PP – Teodoro García Egea

Teodoro García Egea, secretario general del PP considera "lamentable" que "lo único" que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que ofrecer" a la ciudadanía en su discurso de investidura es "lo que viene ofreciendo durante todo un año".

"Es lamentable que lo único que tenga que ofrecer Pedro Sánchez es lo que viene ofreciendo durante todo un año", ha afirmado Egea en rueda de prensa tras el discurso de Sánchez, para añadir que su oratoria se ha basado en "sacar pecho de políticas con las que nada tiene que ver y exhibir fruto de lo que otros hicieron".

El 'número dos' del PP también ha destacado que las apelaciones a un intento de colaboración con el PP que ha realizado el líder socialista "no son creíbles" debido a la "trayectoria" que ha venido siguiendo el PSOE de hacer "socios" a la "izquierda radical".

Ciudadanos – Inés Arrimadas

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha reprochado este lunes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no haya hecho referencia al conflicto en Cataluña en el "discurso farsa" que, ha dicho, ha pronunciado en el hemiciclo, "para no molestar" a los partidos independentistas y que no bloqueen su investidura como presidente.

En una de prensa tras la intervención de Sánchez, la dirigente de la formación naranja ha señalado que "lo único importante del discurso es lo que Sánchez no ha querido decir: que está negociando con populistas e independentistas".

En este sentido, ha tachado de "farsa" la intervención del secretario general del PSOE porque, a su juicio, no sólo ha anunciado medidas "que él ha bloqueado" en el pasado, sino también porque no ha hecho alusión a "principales retos" como el "desafío separatista" en Cataluña. Por todo ello, Arrimadas ha asegurado que las palabras expresadas por Sánchez están "fuera de la realidad".

Unidas Podemos – Rafa Mayoral

El diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral ha reaccionado al discurso de investidura del presidente Pedro Sánchez con una velada crítica ante la falta de alusión a un Gobierno de coalición entre el PSOE y la formación morada. "Solo tenemos dos mejillas", ha publicado en su cuenta de Twitter.

La reacción de Mayoral en las redes sociales se ha producido después de que Unidas Podemos haya declinado comparecer, como el resto de grupos parlamentarios, en la habitual rueda de prensa que se celebra en el Congreso para valorar el discurso pronunciado por el candidato a la Presidencia del Gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha deslizado este lunes que las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo de gobierno de coalición no avanzan como desearían. "No llegamos a un punto de acuerdo", ha respondido cuando se le ha preguntado si la cosa pinta mal.

En un corrillo informal con periodistas al término del discurso inicial del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, Calvo ha confirmado que antes del debate de investidura se había reunido con el negociador de Unidas Podemos, Pablo Echenique. La negociación se retomó después de que el líder de la formación, Pablo Iglesias, renunciara a entrar en el Ejecutivo.

VOX – Iván Espinosa de los Monteros



El portavoz parlamentario de Vox, Ivan Espinosa de los Monteros, ha calificado de "patético" y a ratos "onírico" el discurso del candidato a la investidura, Pedro Sánchez, del que ha advertido de que, pese a haber presentado su programa con "poses de hombre de Estado" está a punto de "entregar España a la izquierda más radical".

Así lo ha señalado Espinosa en el Congreso tras escuchar la primera intervención de Sánchez, quien, a su juicio, "ha evitado" hablar de Cataluña para "no ofender a los grupos a los que les va a pedir el apoyo".

Según Espinosa, Sánchez ha ofrecido "el típico espectáculo socialista" hablando del gasto, demostrado su desconocimiento de "cómo funciona la economía" y sin aclarar cómo piensa financiar sus "propuestas mesiánicas, clientelares e irrealizables". "Lo que ha dicho del sistema de pensiones nos ha parecido onírico", ha apuntado.

ERC – Gabriel Rufián

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha tachado de "irresponsable" y "negligente" que el candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, no haya nombrado "ni una sola vez" a Cataluña durante su discurso y que tan sólo haya mencionado "unos segundos" a sus socios de gobierno de Unidas Podemos.

En rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha cuestionado que Sánchez no se haya referido en ningún momento al "principal conflicto político que tiene sobre la mesa", como es la crisis con Cataluña, un asunto que, junto con los "enormes" casos de corrupción que azotaron al PP, "ya se llevó por delante a Mariano Rajoy".

Pero, además, el independentista catalán ha censurado que durante su intervención inicial ante el Pleno Sánchez haya hablado como si fuera un candidato "con mayoría absoluta", máxime cuando hoy se está "más lejos del acuerdo que hace más de 24 horas".

Aún así, ha apuntado que espera escuchar esta tarde al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para conocer sus reacciones porque, según ha indicado, los diputados de la formación 'morada' han salido "indignados" del hemiciclo tras la intervención de Sánchez.

PNV – Aitor Esteban

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha mostrado este lunes su extrañeza por el hecho de que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya hablado del problema catalán en su discurso cuando necesita al menos la abstención de los partidos independentistas catalanes para ser investido.

En declaraciones en el Congreso tras la primera intervención de Sánchez, Esteban ha definido su alocución como "el típico discurso largo" con "muchas medidas". "Me ha dado la sensación de que estaba desgranando la idea del PSOE, pero no el acuerdo con Podemos", ha dicho.

A su juicio, lo que debería hacer Sánchez es centrarse en aquellos puntos en los que puede haber acuerdo con el partido morado para cerrar un pacto programático y a partir de ahí "trenzar con otros partidos" que, como el suyo, puedan ser "útiles".

EH Bildu – Mertxe Aizpurua

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha asegurado este lunes que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha mirado para otro lado" y "cierra los ojos a la realidad" al no haber mencionado a Cataluña ni al problema territorial en su discurso de investidura.

En rueda de prensa en el Congreso, Aizpurua ha subrayado que estas dos cuestiones son "cruciales" y que su grupo espera que el debate dé "el suficiente margen" para que Sánchez "aclare algo más" su postura al respecto.

La dirigente de la izquierda abertzale ha reiterado que sus cuatro diputados en la Cámara Baja no bloquearan la investidura del candidato socialista, pero ha recalcado que tampoco le darán un apoyo "activo", deslizando una abstención en la votación de este martes.

UPN – Sergio Sayas

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Sergio Sayas, ha recriminado este lunes al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que haya dedicado su discurso de apertura de la sesión a intentar "vender" como "progresista" el acuerdo que, a su juicio, ya tiene con "nacionalistas y populistas" para seguir en Moncloa.

PRC – José María Mazón

El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en el Congreso, José María Mazón, ha criticado este lunes que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya mencionado "en ningún caso" en su discurso el acuerdo de apoyo explícito a la investidura que firmaron el PRC y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

CC – Ana Oramas

Por último, la portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha asegurado que le parece "increíble" que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya hecho ninguna alusión en su discurso al conflicto catalán y que haya "pasado por encima" el sistema de financiación autonómica.