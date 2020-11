Los partidos independentistas darán la espalda al Gobierno durante el Día de la Constitución

Los partidos independentistas han anunciado en las últimas horas que no asistirán a los actos que organiza el Congreso con motivo del Día de la Constitución que la Cámara Baja organiza cada 6 de diciembre. De esta forma, partidos como PNV, ERC y Bildu, los socios de Sánchez en la investidura y para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), vuelven a dejar plantado al Gobierno y se ausentarán del acto que este año, a causa de la covid-19, se va a celebrar en los alrededores del Congreso.

Esta noticia no es, en realidad, una novedad. Los nacionalistas del PNV y la antigua Convergencia solo han mandado representación a este acto cuando han ocupado un cargo dentro de la mesa del Congreso. Cuando no, han seguido el camino de los partidos independentistas y han hecho suyo el discurso más radical.

Ahora, todos ellos alegan que ellos no tienen "nada que celebrar" y animan a que sus votantes no celebren este acto. Su discurso, choca mucho con el defendido por el pronunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha insistido en la defensa de la "cohesión territorial y social". Algo en la que ellos no creen.

Quienes sí asistirán serán los principales partidos del arco parlamentario, como son PP, PSOE, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos, así como varias formaciones del Grupo Mixto.

El primer acto en la calle

A causa de la covid-19, este año el acto que tradicionalmente se organiza en el Salón de los Pasos Perdidos de El Congreso de los Diputados, donde se dan cita alrededor de 700 personas entre políticos y las más altas autoridades del Estado, previsiblemente se iba a trasladar al exterior del Congreso, en concreto al patio exterior del Congreso, más conocida como la Puerta de los Leones.

Sin embargo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha organizado un 'plan B' en el cual el acto se traslada por primera vez a la calle. En concreto, a la Carrera de San Jerónimo, donde se pronunciarán los principales discursos.

Otros actos cancelados

También a causa de las restricciones por la covid-19, este año la evolución de la pandemia ha provocado que se cancelen las habituales conversaciones entre periodistas y políticos con el fin de evitar los corrillos. También han decidido cancelar las jornadas de puertas abiertas que el Congreso ha organizado desde 1997, cuando Federico Trillo como presidente de la cámara.

Este hecho, sin embargo, no es nuevo, ya que en 2014 el entonces presidente del Congreso, Jesús Posada, decidió no organizar este acto por las obra que se estaban celebrando en el Congreso.