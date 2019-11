Los Morancos parodian el pacto Sánchez-Iglesias y se hacen virales

Los Morancos no dejan de sorprender y con cada publicación en su canal de Youtube, se superan. La última, una versión de 'María Cristina' de Los Panchos que con el ingenio que les caracteriza han convertido en el tema 'Contigo ahora sí quiero gobernar', con letra adaptada por Los Morancos y Lolo Seda, que parodia el pacto de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y que ya cuenta con más de 200.000 visualizaciones.

En esta ocasión, 'Los tan Panchos', como se hacen llamar en su nuevo videoclip y que no son otros que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el presidente de Vox, Santiago Abascal desvelan "el verdadero motiVOX" por el que los líderes del PSOE y de Podemos "se quieran así de repente". Algo que ven en la necesidad de explicar porque "no termina de entenderlo la gente" ya que como recuerdan Sánchez dijo que no podría dormir tranquilo con miembros de Podemos sentados en el Consejo de Ministros.

"Forozosamente lo tengo que querer" cantan en boca del doble de Sánchez aunque "en realidad no nos podemos ni ver". Los Morancos hacen referencia a las primeras conversaciones entre ambos que no dan frutos ya que Sánchez no quería dejarle a Iglesias su avión privado. El líder de Unidas Podemos recurre entonces a Santiago Abascal para llegar a un entendimiento pero este se lo deja bien claro, "prefiero ir a elecciones, con cada una gano más sillones".

Finalmente Pedro cede su avión a Pablo y llegan a un acuerdo ante la impotencia de Abascal que grita alzando sus brazos "¡mandan los rojos!".