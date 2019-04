El primer debate a cuatro ha tenido su correspondiente réplica en las redes sociales, donde los simpatizantes de unos y otros partidos han mantenido también un intenso toma y daca, amenizado por los carteles y las fotos que han mostrado los candidatos en su contienda en televisión. La imagen de Pedro Sánchez y Quim Torra que ha mostrado Albert Rivera, las alusiones a la imagen de la plaza de Colón de PP, Cs y Vox, los gráficos mostrados por Pablo Casado y la Constitución a la que ha recurrido Pablo Iglesias han alimentado los comentarios, y también las bromas, en internet. "Ya no sé si estoy viendo un debate o una exposición de fotos", ha apuntado con ironía un internauta ante la sucesión de carteles e instantáneas exhibidas.

De Rivera no han pasado inadvertidas sus referencias al "silencio" en el minuto final y el que se dejara en el atril sus papeles y la foto de Torra y Sánchez cuando ha terminado el debate. Casado ha dado juego con sus gráficos, con los que ha querido evidenciar que la política económica del PP es más solvente. De los chistes no se ha salvado Iglesias y la carta magna de bolsillo de la que ha leído varios fragmentos. "Veréis cuando llegue a los artículos de la Constitución de la monarquía y de la indisoluble unidad de la nación española...", le ha recordado uno.

Los partidos no han sido especialmente originales con los "hashtags" lanzados durante el debate y a su conclusión, al ser todos en clave vencedora: #Pablocasadogana, #VamosAlbert, #GanaPabloIglesias y #GanaPedro.

