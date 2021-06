Los independentistas salen de prisión desafiando al Estado: "Seguiremos luchando por la independencia"

Los nueve presos del procés han abandonado el centro penitenciario barcelonés de Lledoners pasadas las 12.00 horas de este miércoles. Una vez el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el indulto y el Supremo ha ordenado su puesta en libertad en aplicación del indulto concedido por el Gobierno, que conmuta el tiempo que les quedaba por cumplir de las penas de entre nueve y trece años de prisión, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Josep Rull y y los exlíderes de la ANC Jordi Sànchez y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han comparecido antes los medios con una pancarta con el lema "Freedom for Catalonia" (Libertad para Cataluña) y una bandera independentista.

Oriol Junqueras ha dejado claro a su salida de prisión que "hoy, con nosotros fuera de la cárcel, no se acaba nada, todo continúa". El exvicepresidente de la Generalidad también ha señalado que "queremos devolver al terreno de la política todas nuestras aspiraciones, compromisos e ideales. No hay compromiso más noble que la libertad e independencia".

"Hoy, con nosotros fuera de la cárcel, no se acaba nada, todo continúa"



Oriol Junqueras



pic.twitter.com/AC6GV9uJtm — Noticias CMM (@CMM_noticias) June 23, 2021

La expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell ha celebrado que le hayan concedido el indulto como "una pequeña victoria para conseguir la gran victoria" que, para ella, es la amnistía, la autodeterminación y la república catalana. En declaraciones a los medios a las puertas de la cárcel de mujeres de Wad Ras (Barcelona), donde ha sido recibida bajo la lluvia con abrazos y aplausos, Forcadell ha afirmado que ahora el reto es conseguir "el fin de la represión y que puedan volver exiliados", y ha agradecido el apoyo que ha recibido todo el tiempo que ha estado en la cárcel.

Carme Forcadell deja clara la estrategia separatista tras salir indultada de prisión: "Esta es una pequeña victoria para conseguir nuestra gran victoria: la amnistía, la autodeterminación y la república catalana".



pic.twitter.com/zNqECiHVcm — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) June 23, 2021

El secretario general de Junts, Jordi Sánchez, ha asegurado al salir de la prisión de Lledoners que "no retrocederemos, y no aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto". El expresidente de la ANC ha asegurado que es un gran día no sólo por los que salen de la cárcel y sus familias, sino para Cataluña: "pese a lo que la Justicia y el Estado nos han querido hacer y nos han hecho estos años, salimos juntos, dignos, unidos y en pie para ganar la libertad de este país".

Jordi Sánchez dice que lo volvarán a hacer: "Un mensaje de esperanza para la gente que el 1-O confió que este país sería un estado independiente en forma de república: lo haremos, lo haremos juntos, lo haremos bien, ganaremos".



pic.twitter.com/dc9h8eyk9l — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) June 23, 2021

La exconsellera Dolors Bassa ha reivindicado la libertad y la autodeterminación de Cataluña al salir indultada de la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Gerona), y ha reforzado lo que ya hicieron sus compañeros indultados: "no se ha acabado nada", ha asegurado. "Nuestros ideales son los mismos. Derechos, libertades y derecho de autodeterminación para nuestro pueblo", ha mantenido en su discurso ante las personas que la han recibido al salir de prisión.

?? Jailed Catalan leader Dolors Bassa leaves prison after being partially pardoned by the Spanish government as a result of international pressure. pic.twitter.com/STmXS96qXf — Josep Goded (@josepgoded) June 23, 2021

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha sido uno de los más directos al enviar un claro mensaje al presidente del gobierno Pedro Sánchez desde Lledoners: “hoy no es un día de renuncia, hoy nos reafirmamos. Que nadie se equivoque”

Jordi Cuixart envía un mensaje a Pedro Sánchez desde Lledoners:



“Hoy no es un día de renuncia, hoy nos reafirmamos. Que nadie se equivoque”



pic.twitter.com/rEgETfH2i9 — Toni Cantó (@Tonicanto1) June 23, 2021

El exconsejero de Interior Joaquim Forn, ha reafirmado su compromiso con la causa independentista al afirmar que "seguiremos luchando por la independencia. Si hoy estamos aquí es porque vosotros nos habéis ayudado", ha dicho el exconsejero de Interior. "Seguimos pensando lo mismo. Somos más fuertes que nunca. Seguiremos luchando por la independencia contra toda forma de represión y por el retorno de los presos políticos".

Por su parte, Josep Rull, exconsejero de Territorio, con una pena de diez años y medio por sedición, repetió las consignas de sus compañeros manifestando que "conseguiremos la independencia y ganaremos", concluyendo con un "¡Viva Cataluña libre!".

Jordi Turull tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para reaacionar ante los indultos reafirmando "nuestro compromiso para culminar con lo que empezamos el 1 de octubre, que ni es condicional ni es revisable ni es parcial".

Raül Romeva, condenados a 12 años por sedición y malversación, ha dejado claro que para los independentistas "la república no es una opción, es una necesidad", añadiendo además que "antes o después", terminarán lo que han empezado.

El acto a las afueras de la prisión ha concluido con todos los indultados cantando al unísono 'Els Segadors'.

Ahí están todos los de Lledoners. Concluyen cantando Els Segadors.



Ni arrepentidos, ni agradecidos, ni nada. Que viva Cataluña libre y la república no es una opción porque es una necesidad.



pic.twitter.com/U5TpBZ8Iz2 — Matthew Bennett (@matthewbennett) June 23, 2021