Los dardos de Sánchez contra Iglesias: De “no poder dormir” a acusarles de querer “controlar” el Gobierno

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lanzó una gran cantidad de dardos a Pablo Iglesias durante las negociaciones para formar gobierno antes de que tuviera lugar una obligatoria repetición de elecciones. En el fragor de los 'tira y afloja' entre ambos líderes políticos, Sánchez fue particularmente duro lanzando acusaciones en entrevistas o durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Todo ello antes de que este martes 12 de noviembre ambas formaciones hayan firmado un preacuerdo de Gobierno “progresista” para una investidura, ahora sí, previsible.

La narrativa del secretario general socialista tras el fracaso de las negociaciones con Unidas Podemos para un gobierno de coalición fue el exceso en las demandas de Iglesias. En una entrevista en La Sexta, Sánchez explicaba las razones para que se rompiera el diálogo entre ambos partidos: “Yo hoy podría ser presidente del Gobierno, pero sería un gobierno de coalición en el que el ministro de Hacienda, de Política Energética o que se encarga de las pensiones y la seguridad social fuera una persona del círculo cercano de Iglesias y con poca experiencia política y de gestión pública”.

Además, explicaba Sánchez porque este no sería un escenario deseable con una frase que ya se ha convertido en icónica: “Sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, como el 95% de los ciudadanos del país”.

Durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, el líder del PSOE criticaba, para justificar la ruptura de las negociaciones que habían “escuchado a Iglesias que quería entrar en el Gobierno para controlar” al PSOE, y que se dieron cuenta de que “quería entrar en el Gobierno para controlar el Gobierno”.

Qué no, @Pablo_Iglesias_, que soy socialista y no estoy perpleja. Y no quiero verte en un Gobierno presidido por @sanchezcastejon. Que @ahorapodemos no es de fiar. #GanaPSanchez #ElDebate4N pic.twitter.com/kOrCrvpiXY