De los Cobos: "Si Trapero hubiese dado un ultimátum se habría parado el 1-O"

El coronel de la Guardia Civil, Diego López de los Cobos, ha considerado que si el mayor, Josep Lluis Trapero, hubiese planteado al expresidente Carles Puigdemont como un ultimátum que iba a tener enfrente a los Mossos si se celebraba el referéndum, le parece difícil que la iniciativa "siguiera adelante o al menos en esos términos".

De los Cobos, coordinador del dispositivo policial para el 1-O, ha hecho esta apreciación a preguntas de la defensa de Trapero, la abogada Olga Tubau, que hoy está interrogando al coronel de la Guardia Civil como testigo tras contestar ayer a un largo interrogatorio del fiscal Miguel Ángel Carballo.

El coronel ha explicado que después del 1-O, el comisario Ferran López, que era el segundo de Trapero y que le sustituyó con la aplicación del 155, le comentó "con más detalle" el contenido de las dos reuniones que mantuvieron el y el mayor con los máximos dirigentes de la Generalitat, entre ellos Puigdemont, en el marco de las juntas de seguridad celebradas el 28 y el 29 de septiembre.

Según ha expuesto, tras decirle Ferran López que pidieron que se suspendiera el referéndum, él le preguntó concretamente si le llegaron a exponer a Puigdemont que si seguía adelante esos graves altercados que temían, se producirían fundamentalmente entre Mossos y ciudadanos, y que lo que estaba provocando era ese enfrentamiento y que los Mossos iban a estar enfrente.

Sobre esta cuestión, López admitió que no se le plantearon en esos términos, y él cree, según ha asegurado, que si le hubiesen hecho un ultimátum con la respuesta que darían los Mossos probablemente el resultado hubiese sido el de no seguir adelante con esa iniciativa o al menos no como se produjo.

"Dado cuál era el grupo de personas que iban a asistir a esa actividad, que eran los mas contrarios de la ciudadanía de Cataluña a una dependencia de la Administración del Estado y valoraba mucho cualquier exhibición de poder autonómico", los más "paradigmáticos eran los Mossos con su mayor al frente, que en esa época había tenido mucha repercusión pública, y tenía una "ascendencia considerable sobre la Generalitat y la Ciudadanía".

Por eso cree Pérez de los Cobos que habría sido efectivo exponer esa situación como un ultimátum en esas reuniones para tratar de frenar el referéndum.

Una de las principales estrategias de defensa de Trapero se basa en su afirmación de que pidió sin éxito a Puigdemont dar marcha atrás con el 1-O por el riesgo que preveían para el orden público y la seguridad ciudadana.