Expósito explica cómo el Gobierno intenta “descafeinar” el 'caso Mediador': “La estrategia del bajonazo”

A vueltas con el Tito Berni. Una trama de corrupción (otra) a la vieja usanza. A saber: Un político que utiliza sus influencias en Madrid, unos empresarios sin escrúpulos, mediadores a modo de conseguidores y prostitutas, coca y comilonas... Y, cómo no, un arrepentido que saca los pies del tiesto y harto (o en busca de beneficios judiciales) decide tirar de la manta.



Leo en Canarias 7: a finales de enero del pasado año, el periódico 'EldigitaldeCanarias', con sede en Tenerife, empieza a informar de los 'problemillas' del entonces director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña.



Tras varias informaciones, el presidente del Cabildo, el socialista Pedro Martín, ordena relevar de su cargo a Ángel Luis Pérez. Pero sin mayores explicaciones: se aludió a «motivos personales». De hecho, será en marzo cuando el asunto se aborde en un pleno insular. Ahí está el origen del caso Mediador.



La policía tirando de un pequeño caso que comenzó con un timo entre sinvergüenzas llega a lo que hoy es el Caso Berni.



A resultas de aquello, una juez encuentra en dos teléfonos móviles del Mediador, Marco Antonio Navarro, nada menos que 128 gigabytes, a razón de 65 en un iPhone modelo 11 Pro Max y 63 en un iPhone 7 Plus. Ambos suman casi 7.000 contactos, 2.300 documentos, 107.000 imágenes, 39.700 archivos de audio y más de 3.000 vídeos.



¿Qué no habrá ahí adentro tras años y años de trinque de unos u otros?



Así, con el mediador de por medio (nunca mejor dicho) la juez y la policía llegan al diputado Juan Bernardo Fuentes (Tito Berni). Un jeta de la política autonómica Canaria que, desde Fuerteventura, llegó a colocar a su sobrino como sucesor en el departamento de Agricultura de la isla. Otro chiringuito para seguir chupando.



En cierta ocasión le pregunté a Rajoy durante un Foro ABC: ¿Qué resta más votos, los casos de corrupción o la gestión de la crisis? "La corrupción " - me respondió. Ahora cabría preguntarle a Pedro Sánchez: "¿Qué cuesta más votos? ¿La corrupción o las fotos asquerosas de unos puteros?".



A mi me da que las fotos en calzoncillos de esas barrigas con esas chicas inmigrantes, explotadas y prostituidas van a costar más votos que los chanchullos (otra vez) del político de turno.



Los puteros y esas fotos. Sin que el feminismo oficial diga ni mú. ¿Quiénes son los demás diputados que acompañaban a Tito Berni? ¿Te imaginas que este sinvergüenza fuera un diputado del PP de Madrid? ¿Te imaginas las tertulias, las aperturas de telediario y las portadas?



Al PSOE le hicieron más daño las juergas en los puticlubs de Andalucía con la fundación FAFFE que los propios ERE. Y mira que robaron a manos llena. Pero es como si el latrocinio se perdonara, pero la imagen en gallumbos, con la panza y esas chicas...



Y me imagino al Tito Berni votando a favor de la ley del Solo Si es Si. Me lo imagino a él y al resto, progresistas y reformistas votando que SI y luego de puticlub en puticlub. Todo, como digo, muy feminista, progresista, reformista y repugnante.



En estas que llegamos a la estrategia del bajonazo. Dicho de otro modo: cómo desde el Gobierno hacen lo imposible para descafeinar el escandalazo. ¿Cómo? pues haciendo correr la especie de que el Tito Berni no tenía capacidad alguna para casi nada. Lo de las prostitutas... Pelillos a la mar. Lo del dinero en el Congreso, vete tu a saber y lo de los empresarios seguro que no.



Otra vez, la estrategia del bajonazo. A ver qué globo sonda nos intentan colar para superar al Tito Berni y, por supuesto, repartiendo argumentarios.



Y por último, el papel de la Fiscalía. Que esa es otra. De todos los detenidos en la trama (que no ha hecho más que empezar) sólo uno está en prisión provisional: El general de la Guardia Civil. Los otros (empezando por el diputado) han quedado en libertad con cargos porque el fiscal no ha solicitado medidas. ¿Te imaginas que este putero y sus amigotes en calzoncillos hubieran sido de otro partido? ¿Te imaginas al fiscal entonces?



En fin. Continuará. Esto no ha hecho más que empezar. Y saldrán más fotos. Y más golfos. Aunque se sacarán otro conejo de la chistera para tapar esta vergüenza. Y a la vez intentarán engañarnos con otro señuelo para que nos traguemos la monserga progresista, reformista y feminista ahora que se acercan las elecciones.



¡Ah! Y mi posdata: Ya, ya sé que esto no es culpa de Isabel Díaz Ayuso, pero los letrados de la administración de justicia siguen de huelga. La ministra sigue sin aparecer.



El conflicto deja ya unas 223.000 vistas suspendidas unos 800 millones de euros bloqueados por el parón. E incontables trámites y gestiones pendientes o aplazadas sine die.



¿No tienes la impresión de que NO funciona nada? ¿De que todo está hecho unos zorros?