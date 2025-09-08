Leire Díez se reivindica en el Senado como periodista de investigación y se desmarca del PSOE

Leire Díez, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo, este lunes, en el Senado. EFE/ J.J. Guillén

Este lunes ha arrancado el curso escolar y que llega también muy intenso en lo judicial. En el Senado se retoma la Comisión del Caso Koldo tras las vacaciones y lo ha hecho con Leire Díez, la conocida como "fontanera de Ferraz", que ha negado su relación con Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE.

Leire Díez se ha reivindicado periodista vendiéndose como investigadora para sacar a la luz uno o dos libros. Ha subrayado que las entrevistas y encuentros que ha tenido con representantes públicos en los últimos años han estado relacionadas con el trabajo de investigación que publicará en un libro, referido al mal funcionamiento de las instituciones del Estado durante los años anteriores.

Ha negado trabajos en la sombra para el PSOE, sino para el estado de Derecho, hasta ha rechazado haber tenido ligazón alguna con Santos Cerdán, según ha explicado Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE. "Lo de bien relacionada es algo que no es cierto. Esas fotos y esas relaciones son relaciones que tenía como una militante cualquiera en un acto de partido. Ya está. Estaba bien posicionada ni he tenido nunca un cargo orgánico, con lo cual lo cierto es que no he tenido toda esa vinculación que se ha dicho. Es falso."

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, la conectaría Ferraz con maniobras para frenar a la misma UCO que acabó con la carrera política del exsecretario de organización. Está imputada por delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La clave es demostrar hasta qué punto actuó en nombre del PSOE y del Gobierno, y si era enviada precisamente de Cerdán, algo que Díez y hasta la Moncloa han negado repetidamente.

Leire Díez ha explicado que en Correos entró en un proceso de selección a un puesto de trabajo como jefa de área y que más tarde le encargaron dirigir el departamento de filatelia, del que luego fue cesada en una reorganización, sin que hubiese sido un cargo de responsabilidad política, como, ha lamentado, ha venido siendo publicado.

Investiga también ese mal uso en contra de exdirigentes del PP, como Ignacio González y Eduardo Zaplana, ha dicho, para evidenciar que no solo es un trabajo en defensa del PSOE.

"No he estado en La Chalana en mi vida"

Díez ha enfatizado que no le gusta que la llamen fontanera, porque es periodista, y que, como tal, protegerá sus fuentes para no informar de muchas de sus reuniones.

También ha señalado que apenas conocía a Santos Cerdán, ex secretario de organización socialista, y que tampoco habló casi nunca con Koldo García u otros implicados en el caso judicial abierto.

"No he estado en La Chalana en mi vida", ha resaltado como prueba de que no estaba relacionada con ese caso, en referencia al restaurante madrileño que utilizaban en la trama.

En ese sentido, ha avanzado que en cuanto salga del Senado ejercerá su derecho de exigir al diario El Mundo una rectificación sobre su publicación en la que ella está vinculada con la trama.

Ya en respuesta al segundo interrogador, Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, la compareciente ha asegurado que ella no forma parte de las "cloacas" del Estado, las cuales no sabe si siguen existiendo, pero que sí está segura de que existieron cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Ha dicho que tiene dos millones de documentos recopilados en su investigación para demostrar la existencia de esas "cloacas".

