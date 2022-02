Latin Kings, Trinitarios o Ñetas: ¿cuáles son las principales bandas latinas en nuestro país?

Dos asesinatos el pasado sábado en la capital madrileña, ambos vinculados a las bandas latinas, ha vuelto a poner sobre la peligrosidad de estos grupos. A raíz de estas dos agresiones, ya es ha anunciado que se va a reforzar la preesncia policial en los lugares de reunión de los miembros y hacer identificaciones de forma colectiva. A día de hoy, la Policía y la Guardia Civil mantienen un seguimiento sobre un total de 600 bandas juveniles violentas repartidas por toda la geografía española, incluyendo las de relación con grupos juveniles violentos en el primer semestre de 2021.

El número de bandas juveniles se mantiene en torno a las 600 desde 2019, con una leve tendencia al alza. En concreto, se ha pasado de 595 bandas monitorizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2019, a un total de 627 en 2021.

Actualmente, son seis bandas latinas principales que predominan en todo el país: los Latin Kings, Ñetas, Dominican Don't Play, Forty Two, Trinitarios y Blood. No obstante, esos son sólo los denominados "Grupos de Referencia", que luego controlan decenas o incluso centenares de "Grupos Subordinados", también llamados "Capítulos" o "Coros" en la denominación propia que usan las bandas latinas.

LOS LATIN KINGS

Los Latin Kings son una de las bandas con mayor presencia en nuestro país. Actualmente están presentes en Aragón (Zaragoza y Huesca); Castilla y León (Burgos y Aranda de Duero); Castilla-La Mancha (Albacete y Yuncos); Baleares (Palma de Mallorca); la Comunidad de Madrid (Leganés, Móstoles, Puerta del Ángel, Entrevías, La Elipa, 12 Octubre, Vallecas, Alcobendas y Fuenlabrada); Navarra (Pamplona); Comunidad Valenciana (Benidrom, Elche, Alicante y Valencia) y Murcia (Cartagena, Murcia, Totana y Jumilla).

Los Latin Kings incorporan diversas nacionalidades, esencialmente ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos y dominicanos. Últimamente han vuelto a aparecer después de su desarticulación por la Policía allá por 2013.

Su saludo es "Yo, King, vengo hacia ti con el puño derecho sobre mi corazón hasta 360 grados, fuerte rey sabio, con amor, honor, obediencia, sacrificio y rectitud". También suelen proclamar: "Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte, pero los Latin Kings solo la prueban una vez". El rango va de ser Corona suprema (el máximo dirigente) a Rey juramentado y probatorio por 'chapters' o capítulos territoriales.

TRINITARIOS

La segunda banda en importancia por número de capítulos detectados son los Trinitarios, son dominicanos en su mayoría, y que cuentan con un varios subgrupos. La mayoría de ellos están asentados en Madrid (Leganés, Vallecas, Alcalá de Henares, Usera, Cuatro Caminos-Tetúan, Villaverde Alto, Villaverde Bajo, Fuenlabrada, Parla, Valdemoro, Collado Villalba y Orcasitas). No obstante, también tienen presencia en Zaragoza, Mallorca, Guadalajara y Burgos.

Sus rangos o divisiones son diversos: Disciplina (los que velan por la puntualidad), Ángeles (quienes asisten a los jefes y atienden a las nuevas incorporaciones), Tesoreros (los que llevan las cuentas) y y Guerreros universales (quienes organizan la estrategia de la pelea). También usan collares de color rosa, azul, verde y blanco. Su lema es "Amor de siete".

DOMINICAN DON'T PLAY

Dominican Don't Play es la tercera banda, cuya mayoría de capítulos están en Madrid (Alcobendas, Lavapiés, Prosperidad, Villaverde, Usera, Tetuán, Argüelles y Campamento). También se reparten por Albacete, Zaragoza y Huesca.

Los DDP son en su mayoría dominicanos, pero integran a colombianos y, en menor medida, ecuatorianos. Visten de negro y sus lemas son "Amor de tres" y "Yo sin ninguno y ninguno sin mí". Parece que esta es la banda que más está creciendo en los últimos meses, según el dossier del Observatorio de Bandas Latinas en la Comunidad de Madrid.

ÑETAS

Los Ñetas también figuran en este censo de bandas, con la gran mayoría en Madrid (Vallecas, Quintana, Villaverde, Arganzuela, Torrejón de Ardoz y Parla). También tienen capítulos en Burgos, Mallorca y Guadalajara.

Los Ñetas acostumbran a ser puertorriqueños y ecuatorianos. Visten de blanco. Su lema es "Hermano grande protege a hermano pequeño".

FORTY TWO Y BLOOD

Forty Two es una de las bandas con menos presencia a nivel nacional y tan solo tiene grupo en Madrid, en Alcorcón y Leganés. Por otro lado, la banda latina Blood tiene presencia en Huesca y en Madrid (Móstoles).

Los Forty Two lo forman esencialmente ecuatorianos y dominicanos, con algunos españoles y puertorriqueños.

18 INDEPENDIENTES

Aparte de estos seis grandes grupos, los más importantes y con mayor presencia en nuestro país, hay diversos grupos como Baby King (Mallorca), Bling Bling (Mallorca), Bola 8 (Valencia), Black Panther (Zaragoza), Blood 901 (Pamplona), Latin Brothers (Torraba, Albacete), Los Chucufú (Gijón), Master of the Street (Valladolid) y One Blood (Mallorca).

Completan la lista Stin King/Queen (Logroño), STL 24.7 (Calahorra), Trío Latino (Hellín, Albacete), Warriors 13 (Villaverde, Madrid), Yekas (Alcobendas, Madrid), Big Boys (Torrejón de Ardoz), Providence Salvatrucha Locos (Alcobendas, Madrid), Sureños (Mallorca), The Prestige Family (Valencia).