Las últimas entradas para Bob Dylan en Logroño, en grada baja y pista, con precios entre 105 y 185 euros

El espectáculo "sin móviles" del cantante estadounidense Bob Dylan se celebrará en el Palacio de los Deportes de La Rioja el 21 de junio, a las 21,30 horas, con motivo de su gira mundial 'Rough and Rowdy Ways'.

Las últimas entradas disponibles en Logroño se sitúan en grada baja y pista. Estas se pueden conseguir a través de las páginas bobdylan.com y riffmusic.es y los precios oscilan entre los 105 y los 185 euros (más gastos de gestión).

Hace unos días, Bob Dylan agotaba las entradas para los conciertos que ofrecerá en Barcelona (23 y 24 de junio), que se une ya a los 2 conciertos de Madrid (7 y 8 de junio) y Granada (13 junio) que se quedaron sin entradas a pocas horas de salir a venta.

Bob Dylan vuelve una última vez a España con su gira "Rough And Rowdy Ways", título que da nombre a su trigésimo noveno álbum de estudio ofreciendo 12 conciertos en 8 ciudades en el mes de junio. Esta es previsiblemente la última vez que podremos disfrutar en directo de una de las figuras más influyentes del siglo XX musical y culturalmente.

Dylan ha sido descrito como una de las figuras más influyentes del siglo XX, musical y culturalmente. Fue incluido en "Time 100: the Most Important People of the Century", donde fue llamado "maestro poeta, cáustico crítico social e intrépido espíritu guía de la generación de la contracultura".

En 2008 el jurado del Premio Pulitzer le otorgó una mención especial por "su profundo impacto en la música popular y la cultura estadounidense, marcada por composiciones líricas de extraordinario poder poético".

Durante 20 años, los académicos presionaron a la Academia sueca para que otorgara a Dylan el premio Nobel de Literatura. Fue en 2016 cuando finalmente le fue concedido, convirtiendo a Dylan en el primer músico en recibir este galardón. La prestigiosa revista Rolling Stone clasificó a Dylan en el número uno en su lista de 2015 de los 100 mejores compositores de todos los tiempos.

Sin duda estamos ante una leyenda viva de la música con incombustibles ganas escénicas con el que podremos volver a deleitarnos este próximo mes de junio en Logroño. Cuatro largos años de ausencia desde la última visita del maestro por nuestro país en los que se agotaron todas las entradas en todas sus fechas y que muy previsiblemente ocurrirá lo mismo en esta última ocasión.