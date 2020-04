Las impactantes imágenes que muestran el sufrimiento dentro de una UCI en Barcelona

La polémica está servida, si no lo estaba ya. Sky News ha realizado un reportaje desvelando la realidad que se vive en las UCI de muchos hospitales de nuestro país. La televisión británica se ha colado en el frente de batalla de la dura guerra que están librando los sanitarios contra el SARS-CoV-2. En concreto, han visitado la UCI del Hospital del Mar de Barcelona.

En las imágenes, de gran dureza, se observa la cruda realidad de los efectos del COVID-19 en las personas. Se ve a pacientes con graves dificultades respiratorias. También a profesionales sanitarios que explican la catastrofe que están viviendo y contra la que están luchando minuto a minuto. En definitiva, se ve lo que sucede de verdad. Aquello que no se nos está mostrando en la televisión de nuestro país. Un panorama bien distinto al que podemos observar a diario en las televisiones, donde muchas de ellas, influenciadas por el Gobierno, centran el foco informativo sobre lo meramente anecdótico. El comienzo del vídeo muestra imágenes desoladoras mientras la “voz en off” del periodista que narra el reportaje describe rotundo: “El único sonido que se escucha es el de las maquinas manteniendo con vida a los pacientes”.

LAS PALABRAS DE HERRERA

El propio Carlos Herrera hablaba sobre él en su monólogo de este Viernes Santo. Para el comunicador, el reportaje de Sky News muestra la realidad del coronavirus en España que no nos están enseñando las televisiones nacionales. "Por más que digan; por más que mientan, por más que esparzan bulos; por más que se inventen excusas “Goebelsianas”; y por más que lo repitan sus terminales mediáticas, que son muchas. Toda esa granja de twitteros que tienen trabajando horas y horas para expandir bulos; todos los portalitos de Belén en forma digital, que son poco menos que pesebres de alfalfa; y todos los tertulianos de acomodo que pueblan ahora mismo la mayoría de los medios; y no digamos también la mayoría de las televisiones. Por cierto, ha tenido que venir una televisión extranjera para contar las cosas, y para decir las verdades, y decir lo que las nacionales no se atreven a hacer: mostrarnos la realidad del drama", ha comentado el comunicador.

Audio

Herrera hacía también un balance se las víctimas mortales que conocemos hasta el momento, unos números que suponen un duro golpe de realidad. "La realidad es durísima porque España ha superado la barrera psicológica de las 15.000 personas muertas, que podrían ser más". 15.000 víctimas mortales, por 400 en Portugal, por ejemplo. Pero es que tenemos entre 10 y 100 veces más fallecidos que en casi todos los países de Europa. Menos en Francia, a la que superamos eso sí por millón de habitantes. Porque en relación a la población, es decir, por millón de habitantes, estamos a la cabeza de los muertos del mundo. ¡Del mundo! España y Francia, ahora mismo, son los países con más muertos gracias a que, también tiene al frente a otro que se quedó in albis, como se quedó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez", ha terminado diciendo el Herrera.

REPORTAJE DE FRANCE 24

El reportaje de Sky News no ha sido el primero en adentrarse en la UCI de un hospital de nuestro país. A principios de esta semana, la televisión France 24 hacía un reportaje sobre el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Las imágenes, aunque menos duras que las del medio británico, también muestran la realidad que están viviendo los sanitarios españoles en la lucha contra el coronavirus. Algo que resulta más necesario que nunca para intentar comprender el drama nacional que vivimos en toda su extensión.