Las fakenews del coronavirus que ponen tu vida en peligro

Falsos tratamientos, vacunas retenidas o el rechazo a las mascarillas ponen en alerta a los médicos consultados por COPE que comprueba cómo daña nuestra salud.

Nos envían un vídeo en el que un falso médico con bata blanca y un fonendoscopio colgado del cuello asegura que el clorito de sodio previene el coronavirus o que si podemos aguantar la respiración unos segundos significa que no tenemos la COVID-19. Somos afortunados porque, según estas fakenews sobre el coronavirus ya no haría falta que nos hicieran una prueba PCR para conocer si nos hemos contagiado.

“Lo peor de todo es que nos lo creemos”, como confirmaba en COPE un facultativo de verdad. El doctor David Callejo, es anestisista y reanimador del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid. "Hemos tenido de todo, como que Kary Mullis, el creador de la prueba PCR, asegurara que no era efectiva para diagnosticar el coronavirus”. Lo más divertido, añadía este anestesista, es que “este investigador murió a mediados de 2019, cuando el coronavirus ni siquiera había aparecido en nuestras vidas”.

LA TRAGEDIA PUEDE SER MAYOR

Por eso, el doctor David Callejo, explica en COPE que “algunos virus pueden ser divertidos hasta que se convierten en tragedia, porque hay gente que se las cree y acabamos teniendo problemas y casos de intoxicación por esto. A la mayoría de la población les parecen informaciones divertidas, pero siempre hay alguien que lo cree”.

Luis es uno de esos ciudadanos que recibe mensajes en su WhatsApp con vídeos inverosímiles que le recomiendan que beba legía o productos desinfectantes que, aseguraba en COPE, que “yo no me lo creía y borraba el mensaje. Nunca los he reenviado”.

A VUELTAS CON LAS MASCARILLAS

El anestesista del hospital Gregorio Marañón y divulgador científico nos recuerda que “si las mascarillas fueran tan peligrosas, los que trabajamos en quirófano nos habríamos muerto hace mucho tiempo".

Entre los bulos que han aparecido relacionados con mascarillas , el doctor Callejo resalta el que dice que “llevar mascarillas podía hacer tener una PCR positiva. Esto no tiene sentido y se produce porque los que difunden estas fakenews no saben cómo funcionan este tipo de pruebas”.

Otro bulo muy extendido fue que “las mascarillas generan hipoxia o hipercapnia y que esto acaba provocando acidosis. Sin embargo, las mascarillas no son estancas y dejan salir y entrar el aire por los laterales y la parte superior. Con ese aire entra el oxígeno y se elimina el dióxido de carbono", detalla el doctor David Callejo en COPE para añadir que esta información falsa “siempre añade algo que tiene que ver con la ciencia y utilizan palabras científicas mezclándolas para contar algo que no es real. Si realmente las mascarillas fueran tan peligrosas, los que trabajamos en quirófano nos habríamos muerto hace mucho tiempo”

LOS ANTIVACUNAS ATACAN

El anestesista David Callejo explicaba en COPE que “es importantísimo saber que la vacuna de la gripe es segura y nos la tenemos que poner”, para añadir que “los sectores antivacunas siempre tienen una publicidad muy fuerte y han dicho de todo durante esta pandemia, como que uno de los componentes de la vacuna de la gripe, el Polisorbato 80, que puede hacer que si nos infectamos de coronavirus nos provoque consecuencias graves”.

Las redes sociales se han visto inundadas estos días de mensajes para que este año no nos vacunáramos contra la gripe citando un documento de los servicios de Farmacia y Medicina Preventiva del hospital de Barbastro (Huesca). Ese documento relacionaba la mala evolución de algunas personas infectadas por SARS-CoV2 y que se habían expuesto previamente a la vacuna frente a la gripe.

El doctor Callejo explica el sentido de esta investigación con un ejemplo muy gráfico y nos dice que “relación estadística de forma puntual no quiere decir causalidad. Si hubiéramos constatado que la mayoría de los pacientes que entran en un hospital y se ponen más graves llevaran ropa de color rosa no deberíamos nunca decir que vestirnos de color rosa hace que sea más grave el coronavirus”.

Por eso, insiste en COPE este anestesista, “no solo no está relacionada la vacuna de la gripe con la COVID-19, sino que este año está más recomendada que nunca para evitar el colapso sanitario y porque lo que sí está demostrado científicamente es que cuando se asocian en una misma persona la gripe y el coronavirus, algo que puede pasar perfectamente en invierno, la mortalidad aumenta más del 50%”.

COMPLOT FRAMACEÚTICO

Las autoridades sanitarias internacional coinciden en señalar que una vez que se aprueben las primeras vacunas contra la COVID-19 habría que priorizar su administración empezando por los colectivos más vulnerables a la pandemia y que más lo necesiten, incluidos los trabajadores de la salud que brindan servicios médicos a pacientes.

Esto ha llevado a propagar el bulo de que el “Big Pharma está reteniendo la vacuna” y un ejemplo de su propagación lo tenemos en la cantidad de mensajes falsos que ciudadanos como Delmi contaban en COPE que siguen recibiendo en sus aplicaciones de mensajería rápida.

El profesor de relaciones internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, Alberto Priego, explica en COPE que “los equipos científicos están presionados por los gobiernos de las grandes potencias como si se tratara de una carrera armamentística o de la llegada del hombre a la Luna” y añadía que “la cantidad de dosis estarán muy limitadas al principio, y eso hace aumentar la rivalidad”.

Además, son pruebas que han llevado a la Organización Mundial de la Salud a alertar de que las prisas para lograr una cura pueden acabar siendo perjudiciales para la evolución de la pandemia del coronavirus.

LOS MONOCLONALES DE DONALD TRUMP

El presidente de EEUU, Donald Trump, siempre es noticia y todo lo que diga o haga también. Por eso, su pronta recuperación de la COVID-19 y sus declaraciones sobre el tratamiento que le habían puesto los médicos de la Casa Blanca despertó todo tipo de especulaciones y ha hecho que personas de todo el mundo hayan querido comprar el fármaco estrella con anticuerpos monoclonales desarrollados por la empresa estadounidense Regeneron frente al Covid-19.

Sin embargo, el doctor David Callejo asegura en COPE que “el tratamiento de Trump ha sido bastante estándar porque incluía el Remdesivir, que parece que es el único antiviral que parece que está teniendo eficacia contra este virus, bajando el tiempo de ingreso hospitalario. También influyen la vitamida D o la melatonina que, sin tener una evidencia clara, se ve que efecto perjudicial no tienen e incluía el fármaco estrella con anticuerpos monoclonales que es un tratamiento carísimo y experimental al que no podemos acceder la mayoría de los médicos. Para poder utilizar este fármaco debemos estar en un ensayo clínico”.