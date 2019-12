Las duras palabras de Pérez-Reverte tras lo vivido en el Congreso: "Gentuza"

Arturo Pérez-Reverte se caracteriza por utilizar las redes sociales para valorar sin tapujos cualquier asunto de la actualidad que le llama la atención. De ahí que no haya pasado por alto el día inaugural de la XIV legislatura, que ha aprovechado para dar su opinión generalizada sobre la clase política española.

Viendo en la tele el espectáculo de las tomas de posesión hoy de los diputados, me pregunto cómo hemos sido capaces los españoles de concentrar allí dentro, en tan pocos metros, a tantísima gentuza de tan variopinto pelaje. Porque no era fácil, no. La cosa tiene su mérito. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 3, 2019

Tenemos lo que votamos señor Reverte. Punto. No hay más. Si nos engañan una vez es culpa de ellos, pero nos llevan engañando décadas. Va siendo hora de asumir la culpa. — Järvis (@JarvisDice) December 3, 2019

Escogemos a los "mejores" de entre muchos, don Arturo. La democracia los destaca como lo brillante de entre lo gris. Apañados vamos — E (@E_G0LDSTE1N) December 3, 2019

Ya lo dijo Bismarck. “España es el país mas fuerte del mundo porque sus gentes la intentan destruir pero no lo consiguen. El día que dejen de hacerlo, volverá a la vanguardia del mundo” — DPC (@Pareja216) December 3, 2019

En los últimos días, el escritor ha criticado con la ironía que le caracteriza a la autodenominada feminista Irantzu Varela y su opinión sobre la última película de Martin Scorsese, 'El Irlandés'. Lo ha hecho a raíz de este mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Varela que cargaba duramente contra el filme de Scorsese.

La última de Scorsese molaría si todavía soportáramos historias de señoros y sus movidas, en las que las mujeres sólo cocinan, crian, ponen cara de resignación y aguantan a mangarranes que no las tratan como a personas, siempre calladas.

Pero ya no. — Irantzu Varela (@IrantzuVarela) December 1, 2019

Arturo Pérez-Reverte no se ha callado, y ha respondido con contundencia a Varela, en este otro mensaje.

Tiene razón la intelectual @IrantzuVarela. ¿Cómo es que, en una película sobre la Mafia de los años 50 y 60, el misógino Scorsese invisibiliza a las mujeres de los mafiosos y las relega a la cocina? ¿Qué hay de las pistoleras, traficantas y padrinas? https://t.co/KvvTdw6mMG — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 3, 2019

'El Irlandés', la última película de Martin Scorsese, protagonizada por Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci, cuenta la historia de un mafioso en los Estados Unidos de los años 60 y su progresión desde recadero a uno de los capos de la mafia de la Costa Este, y el coste personal que su actividad delictiva tiene en su vida familiar.