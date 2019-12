Las contundentes palabras de la actriz Marta Etura contra Otegi

La actriz Marta Etura ha sido muy clara y contundente al referirse al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y a su pasado en la banda terrorista ETA. Durante una entrevista concedida al diario El Mundo, la actriz guipuzcoana pronunciaba las siguientes palabras:

"Siempre que hablo de esto me meto en un jardín, pero tengo una postura muy clara. Que una persona que ha formado parte de un grupo terrorista, que ha matado y ha secuestrado, se presente a un cargo público, no me parece normalizar las cosas en absoluto. Al contrario: no es normal. Por supuesto que estoy a favor de la convivencia y el respeto de todas las ideologías, pero ellos no respetaron nada. Mataron y no hay ideología o religión que justifique el asesinato y el secuestro. El secuestro siempre pasa medio desapercibido cuando hablamos de este tema, pero a mí me parece de las cosas más terroríficas que se le pueden hacer a un ser humano y en el País Vasco sucedía constantemente".

La actriz ha recordado que durante su infancia y adolescencia en el País Vasco, su padre, empresario, fue amenazado por la banda terrorista ETA para que pagara la extorsión del mal llamado "impuesto revolucionario". Como ella misma confiesa, siendo una adolescente, participó en las manifestaciones contra el secuestro del empresario José María Aldaya.

La actriz ha criticado además al independentismo, tanto catalán como vasco:

"Yo me pregunto ahora lo mismo que me preguntaba entonces: ¿qué ganan siendo independientes? Esa es la pregunta que tienen que hacerse y me parece que en este ambiente ya nadie se hace. En el siglo XX vivimos un montón de nacionalismos que no trajeron nada bueno, sólo conflicto. Un país como España, en el que conviven tantos paisajes, debería ser capaz de lograr que conviviesen las ideologías y no sucediese otra vez lo que pasó en mi tierra. Se creó una atmósfera de que España era nuestro enemigo. Y no, no lo es. ¿Por qué?".

Hace unos años, Marta Etura ya fue criticada por ciertos sectores del cine y de la izquierda por pedir que el PSOE permitiera la investidura de Mariano Rajoy.