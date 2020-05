Las claves que marcan la reapertura del comercio y otras instalaciones durante la Fase 1

Ya tienen permiso para abrir todos los establecimientos de menos de 400 metros y con entrada directa desde la calle, sea cual sea su negocio, excepto los que están en un centro comercial. Es la norma general en la Fase I de la "desescalada"aunque hay particularidades.

¿Ya no necesito cita previa para ir a un comercio?

No se necesita cita previa para ir a una tienda de ropa, una ferreteria,una tienda de regalos o a una administración de lotería. En general, se seguirá la norma de mantener la distancia de 2 metros y como máximo un 30% del aforo. Tocará esperar en la calle en muchos casos. Pero es imprecindible cita previa en los concesionarios de coches, viveros o en las itvs.Y en todos los establecimientos deberán tener a disposición de los clientes geles hidroalcohólicos. Los locales deberán ser desinfectados al menos dos veces al día.

¿Me puedo probar la ropa, y devolverla? ¿qué garantías de seguridad hay?

En las tiendas de ropa se mantienen los probadores, sólo para una persona y después de cada uso deberán ser desinfectados. La ropa probada tiene que ser higienizada antes de volver a ponerla a la venta y también las prendas compradas y devueltas. En muchas tiendas ese proceso se realiza pasando la plancha de vapor y dejando la ropa en cuarentena al menos 48 Horas. La política de devoluciones no cambia.

¿Puedo ir a un bar o restaurante? Y ¿a cualquier hora o tengo que respetar las franjas horarias?

No se puede ir a locales cerrados, sólo a terrazas y sentados. La norma indica una distancia de seguridad de 2 metros entre las mesas, y como máximo el 50% del aforo habitual. Podrán estar un máximo de 10 personas juntas, como en las reuniones sociales y no habrá cartas de uso común, ni servilleteros, ni palilleros, vinagreras o saleros, nada que todos puedan tocar. Será todo en monodosis y desechable. Con el horario ha habido muchas dudas, no se sabía si tendrían que estar supeditados a las franjas horarias de salida, pero según Sanidad, se podrá ir a cualquier hora.

¿Habrá mercadillos?

Carta abierta para instalar mercadillos, pero la decisión final será de los ayuntamientos. La regla general es que sólo se instalarán el 15% de los puestos habituales y se mantendrá el 30% del aforo habitual. Se vigilará la distancia de seguridad y se recomienda el uso de mascarilla.

¿Puedo ir a la piscina? Y ¿a mi gimnasio?

Se puede ir a las instalaciones deportivas al aire libre excepto piscinas. Aunque un informe de CSIC asegura que “no hay evidencia de que el virus que causa COVID-19 pueda transmitirse a las personas a través del agua en piscinas, jacuzzis, o spas”, no se ha aprobado su apertura. Está permitida la práctica de deporte, en lugares abiertos, con un máximo de dos personas y siempre y cuando no mantengan contacto físico y respeten la distancia de 2 metros. En caso de hacerlo con entrenador, tendrá que ser personal e individualizado. En los gimnasios sólo se permite actividad con cita previa, entrenador personal y vestuarios cerrados.