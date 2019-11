Las aficiones de Betis y Sevilla lo tienen claro: "El derby son 2 veces al año, y las elecciones cada 2x3"

Todo preparado este domingo para que los españoles acudamos por cuarta vez en menos de cuatro años a votar para elegir a los 350 parlamentarios que nos representarán en el Congreso de los Diputados los próximos cuatro años (?), que previsiblemente tendrán que ponerse de acuerdo para formar una mayoría estable. Pero ojo, que no todo son las elecciones. Sevilla vive además su particular fiesta futbolística con un nuevo derbi sevillano, que enfrenta al Betis contra el Sevilla en el Benito Villamarín.

La hora del partido es las 21h, coincidiendo con el inicio del recuento de las papeletas en los colegios electorales. Buena parte de los españoles estará expectante ante lo que pueda ocurrir, pero… ¿y en la capital hispalense?

En COPE.es hemos tenido la oportunidad de hablar con aficionados de ambos equipos, residentes o no en Sevilla (por diversas circunstancias) para que nos cuenten qué harán a la hora del encuentro. Si aparcarán sus colores para seguir la noche electoral, o no podrán resistirse ante uno de los eventos más universales de la capital andaluza.

Como ya se pueden imaginar, en las respuestas ha habido unanimidad. Borja, por motivos laborales, verá el encuentro en Múnich. No siente ningún tipo de interés por las elecciones, aunque confiesa que ha votado por correo: “Hombre, un Betis-Sevilla por supuesto hay que verlo. Me tomaré un cervezón de trigo y a verlo. De las elecciones ya estoy cansado. He votado por correo, a ver si llega un águila o una paloma y me lleva el voto”, cuenta en tono irónico.

La fina y elegante ironía sevillana es altamente conocida, que se ha dejado ver en las respuestas de los consultados. Y si no, basta con escuchar a Chema: “Un Betis-Sevilla son dos veces al año, y elecciones hay cada dos por tres, así que claramente me quedo con el partido”. Chema además ha concluido con un “¡Vamos mi Sevilla!”, que es toda una declaración de intenciones.

La ciudadanía ha manifestado en los últimos meses su malestar con la clase política y su incapacidad por llegar a acuerdos. Por ello, cualquier plan alternativo a las elecciones parece mejor. Y un derbi es un derbi, tal y como manifiesta Guillermo: “Voy a ver a mi Betis porque estoy harto de que me tomen el pelo con los resultados y las elecciones. No me lo pienso perder”.

Los medios de comunicación se volcarán para ofrecer a los españoles la mejor información de los comicios. Será el caso de esta casa, COPE, que vivirá otra jornada histórica encabezada por Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española. Desde las 20.00 horas, tanto por la radio como por COPE.es, los ciudadanos podrán seguir el programa “Especial Elecciones Generales 10N”, en el que la emisora volcará todo su potencial de comunicadores, cronistas políticos, analistas y colaboradores.

Esto hará que Jaime tenga que cambiar de rutina. Generalmente, sigue los partidos del Sevilla desde Chicago, pero los comentarios los sigue por la radio. En esta ocasión lo tendrá complicado: “Me temo que tendré que tragarme los comentarios del partido en inglés y, a la vez, escucharé la radio para seguir el resultado. A ver cómo sale pero… ¡que gane el Sevilla!”

Alberto por el contrario espera no saber nada de las elecciones, ya que eso será sinónimo, en su caso, de que el Betis ha salido victorioso del enfrentamiento en el derbi: “Si gana estaré celebrando la victoria del glorioso Real Betis Balompié”, sentencia Alberto tras ser preguntado.